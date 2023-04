53ème Ronde de la Giraglia : Hugo Micheli, grand gagnant !

73 équipages en lice se sont élancés, vendredi, de la place Saint-Nicolas de Bastia, et se sont affrontés trois jours durant, au fil de 9 spéciales très disputées.

Au final, c'est Hugo Micheli, déjà lauréat en 2021, qui au volant de sa Volkswagen Polo a remporté, en 1h24m31s20, la 53ème Ronde de la Giraglia . Le gagnant de la précédente édition Jean-Marc Manzagol (également en Volkswagen Polo) et Mathieu Franceschi (Skoda Fabia Evo Rally2) complètent le podium dans un mouchoir de poche ; ils se situent respectivement à 24"90 et 25"90 du leader.

Un leader qui était forcément des plus ravis à son arrivée, en début d’après-midi, sur la place Saint-Nicolas.

« On a roulé comme on a su, on n’a pas voulu trop en faire. À un moment donné, on a perdu 10 secondes bêtement, mais derrière aussi il y a eu des erreurs, je pense à Jean-Marc… On a pu gagner avec une bonne marge, on a assuré sur les deux dernières spéciales » a déclaré Hugo Micheli, au côté de son fidèle co-pilote Yoann Raffaelli.

Et d’ajouter : « Je pense que c’est le plus gros rallye qu’on ait en Corse, avec celui de la Balagne. Donc celui-là c’est fait. On va essayer de faire la Balagne une autre fois ».

« La Giraglia... Il y a les paysages, il y a tout qui plait, les routes qui sont très sinueuses, on a aussi du large avec du rapide… On va essayer de la gagner encore l’année prochaine ».

« On a un podium de rêve, en plein soleil » s’est notamment réjoui Daniel Baldassari, président de l’ASA Bastiaise, organisatrice de ce rallye mythique, entre Bastia et le Cap Corse, comptant pour le championnat de France de deuxième division. L'ASA Bastiaise qui, malgré les difficultés, s'est investie sans compter pour que le succès populaire soit, cette année encore, au rendez-vous, en élargissant également la possibilité de suivre la course aux réseaux sociaux en temps réel et souvent en vidéo.

Le président de l'ASA Bastiaise répondait par ailleurs à nos questions vendredi 14 avril dans la chronique La Nouvelle Eco.