6000 coureurs attendus sur la ligne de départ de la Saint-Pol Morlaix

C'est l'une des plus anciennes épreuves de course à pied dans la région : la Saint-Pol Morlaix lance sa 47e édition ce dimanche. Top départ du semi-marathon (21 kilomètres) à 14h15.

Elle est l'une des courses les plus populaires de Bretagne. La Saint-Pol Morlaix devrait accueillir plus de 6000 coureurs pour sa 47e édition. Le départ du 10 kilomètres est prévu à 13h50 tandis que le semi-marathon (environ 21 kilomètres) partira à 14h15. Les deux courses arriveront au pied du viaduc de Morlaix. C'est à suivre évidemment sur France Bleu Breizh Izel.

Il faudra venir déguisé

"Il est dit qu'on a raté sa vie de coureur si on n'a pas fait la Saint-Pol Morlaix dans sa vie", affirme François Le Dissès, l'organisateur de la course. Selon lui, la course garde sa particularité dans le monde concurrentiel de la course à pied, "malgré un contexte difficile, il y a plus de 8000 organisations en France !" Il faut être "modeste et innovant", en créant de nouvelles activités pour attirer les coureurs. La nouveauté cette année réside dans le concours de déguisements.

Son meilleur souvenir, "l'édition 2006 où 10776 coureurs avaient franchi la ligne d'arrivée du 10 kilomètres. Il y avait plus de 50 000 personnes sur les bords de routes pour les encourager. Des courses de provinces qui réunissent autant de monde, il ne doit pas y en avoir beaucoup", rajoute-t-il.