60ème Tour de Corse, c’est parti !

Cette 4ème manche du Championnat du Monde des Rallyes après Monte Carlo, la Suède et le Mexique s’élance depuis la Place Miot à Ajaccio ce vendredi matin. Le départ de la première spéciale entre Pietrosella et Albitreccia est prévu à 9h22 sur 31 kilomètres.

Trois jours de course sont à vivre sur nos ondes et les réseaux sociaux. Au total 10 épreuves spéciales, 315 kilomètres mèneront les 78 engagés jusqu'à Porto-Vecchio ce dimanche, étape ultime, après deux passages par Bastia et les routes de Haute-Corse. Les moteurs chauffent et la pression monte, d'autant que d'entrée de parcours, la journée s'annonce très longue et usante pour les mécaniques comme pour les hommes.

Le rallye dans le rallye

Audrey Nesta et Pierre-Marc Nannucci, équipage insulaire © Radio France - RCFM

C’est la seule épreuve sportive mondiale où les amateurs peuvent côtoyer les professionnels. Ils sont 14 équipages amateurs insulaires, avec une seule femme dans le lot, l’ajaccienne Audrey Nesta, copilote de Pierre-Marc Nannucci, originaire de Ponte-Leccia. Une belle bataille s’annonce dans le rallye des insulaires, entre le bastiais Jean-Marc Manzagol qui fait son come-back sur le tour, le Casincais Jean-François Succi et les deux ajacciens Guy Fiori et Jean-Mathieu Leandri. Entre les professionnels et ces amateurs, des corses « semi-professionnels », Pierre-Louis Loubet, Eric Camilli qui court dans l’antichambre des WRC au volant, des copilotes également Dominique Savignoni et Jacques-Julien Renucci les copilotes de François Delcourt et Stéphane Sarrazin.

Vincen Reynaud et Anthony Boudon, équipage insulaire © Radio France - RCFM

Un succès total

Le Tour de Corse pourrait bien s'inscrire durablement dans le Calendrier Mondial de cette discipline. C’est est un succès à tous les niveaux. Sportif, avec des pilotes qui trouvent le tracé superbe, ultra-exigeant, spectaculaire. Économique, durant une semaine, les hôtels sont pleins et l'image la plus positive de la Corse est diffusée dans le monde entier. Pour la troisième année du retour du Tour dans le giron du WRC, la Fédération Française du Sport Auto ne peut que se féliciter de l'engouement populaire du Rallye. Nicolas Deschaux, son président, pense que le contrat entre la Corse et le WRC ne peut qu'être prolongé. « La volonté de la fédération et des collectivités c’est bien évidemment de rester en Corse et de pérenniser l’épreuve. L’ensemble des prérequis qui était de refaire vivre un vrai Tour de Corse sur l’ensemble du territoire, retourner à la signature sportive originelle du Tour de Corse, avec de longues spéciales, une densité sportive forte, ces prérequis aujourd’hui existent de mon point de vue pour assurer la pérennité du Tour de Corse. »

Tous les voyants sont au vert pour que le Tour reste une épreuve mondiale. Sportivement, 78 candidats sont engagés, une quinzaine de volants corses et un homme à battre, Sébastien Ogier. Lâché par Volkswagen, récupéré par Ford, il arrive dans l'île avec un objectif : « Un podium c’est toujours un bon résultat dans l’optique du championnat, maintenant avant le départ je ne viens pas là pour essayer de jouer le podium mais j’ai l’ambition de me battre pour la victoire. »

RCFM radio officielle

Pour le suivi de ce Tour de Corse, toutes les heures, vous retrouverez Didier Arnoux en direct du Média Center de Poretta pour l'ensemble des résultats, Championnat du Monde et Pilotes Corses. Deux rendez-vous spéciaux également ce vendredi : le magazine de la rédaction de 12h10 à 12h30 et l'arrivée à Bastia à vivre en direct, avec toute notre équipe, de 18h à 21h, depuis la Place St Nicolas et le QG du Tour installé à Poretta.