62e Tour de Corse automobile, de Porto-Vecchio à Calvi

Corse, France

C'est un événement incontournable, une course que les insulaires, fervents amateurs de sport automobile, ne rateraient sous aucun prétexte. Le Tour de Corse WRC se déroulera en mars prochain, du 29 au 31. La fédération française du sport automobile a dévoilé officiellement son tracé, dont RCFM, partenaire du tour, vous avait déjà donné la primeur il y a un mois. Plusieurs nouveautés sont donc au programme de cette 62e édition.

Pour la première fois de son histoire, Porto-Vecchio accueillera la cérémonie de départ Tour de Corse le jeudi 28 mars 2019, après avoir été ville d'arrivée en 2016 et 2017. Le lendemain, 29 mars, c'est donc depuis la « cité du sel » que s'élanceront les bolides pour la première étape. Un départ inédit, pour une arrivée tout aussi inédite à Calvi après 346 km de course chronométrée. La course se composera de 3 étapes, Porto-Vecchio - Bastia, Bastia-Bastia et Bastia-Calvi, avec en tout, 14 épreuves spéciales soit 2 de plus que l'année dernière.

Bastia conserve sa place de ville phare avec un immense parc d’assistance basé à Poretta. Exit en revanche Ajaccio, qui ne figure pas sur le tracé 2019