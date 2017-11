64eme Sainté-Lyon: 17.000 coureurs, le froid et la neige sur le départ

Des milliers de coureurs vont s’élancer pour la Sainté-Lyon samedi 2 décembre. La course va se dérouler sur des routes enneigées d’après météo France. Les participants préparent chaussures et vêtements adaptés. Les premières courses débutent à 23h00.

Samedi 2 novembre c'est la 64e édition de la Sainté-Lyon. Près de 17 000 personnes participeront à la course dans des conditions climatiques difficiles. En solo ou en relais cette course se déroule la nuit. Météo France prévoit de la neige. Avec des températures qui avoisinent parfois les -10 °C, il ne faut rien laisser au hasard dans la préparation.

On perd plus de calories avec le froid

Une bonne alimentation est primordiale pour les courses, car avec le froid on perd plus de calories. Le médecin René Besson conseille donc de "garder ses habitudes alimentaires pour ne pas avoir de problèmes digestifs." Quand il fait froid les coureurs n’ont pas soif. Pourtant ils perdent beaucoup d’eau. S’hydrater correctement et régulièrement est impératif. Point positif, le froid aide à la récupération des muscles et des tendons.

En cas de neige il faut des filets sur les chaussures

Pour Denis Beneyl, gérant du magasin d’équipements sportifs Ben Run, "il faut s’équiper de chaussures polyvalentes". En cas de verglas des crampons amovibles sont conseillés. Et s’il neige, les coureurs peuvent ajouter des filets pour leurs chaussures de courses. Être bien couvert avec des vêtements près du corps est recommandé. D’après le vendeur, il vaut mieux éviter l’empilement de plusieurs couches, deux suffisent.