650 sportifs sur la ligne de départ de la 4° édition de la Swim Run des Gorges de la Loire

Un succès qui ne se dément pas pour la Swim Run des Gorges de la Loire. Ce samedi 10 septembre, 650 coureurs et nageurs venus de France, d'Italie, d'Angleterre et de Suisse sont sur la ligne de départ. Nous avons assisté aux derniers préparatifs.

Les premiers coureurs-nageurs s'élancent à 7 heures ce samedi 10 septembre. Un horaire matinale pour une course à pied et de la nage en eau libre entre Saint-Victor-sur-Loire et Aurec-sur-Loire. Ils sont 650 à participer à la 4e édition de la Swim Run des Gorges de la Loire. L'évènement affiche complet !

650 coureurs inscrits

Ce vendredi l'heure était aux derniers préparatifs. Les premiers sportifs sont venus retirer leurs dossards comme Éric. Il a fait la route depuis Vichy avec d'autres amis, ils sont arbitres de triathlon et se sont inscrits. Ici la principale différence c'est l'absence d'épreuve de cyclisme. "On fait la course tous ensemble et on s'est donné un petit défi. Et puis, le cadre est vraiment magnifique, c'est une réserve naturelle. C'est vraiment beau, ça engage à venir".

Carl et ses collègues bénévoles ont préparé 650 sacs destinés aux participants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au stand, c'est Carl qui gère les dossards et les sacs dédiés aux participants. Il y a pas moins d'une dizaine de cartons alignés derrière lui. "On a préparé tous les sacs des coureurs pour le retrait des dossards. Ils peuvent le faire ici, ou bien encore avant la course. Il y a 650 coureurs, donc ça fait beaucoup de sacs !" plaisante le jeune homme. À l'intérieur des sacs un bonnet de bain, un t-shirt mais aussi une puce électronique pour le chronométrage des participants.

Balisage et équipe médicale

Un peu plus loin, Héloïse s'occupe du balisage. Il y a une dizaine de bouées dans l'eau, mais surtout une centaine de cartons et d'affiches à terre. "C'est l'une des parties les plus importantes des préparatifs parce que les participants ne partent pas tous avec des montres avec GPS intégré. Donc il n'y a que le balisage qui leur permet de s'orienter sur le parcours" explique-t-elle.

Il y a une dizaine de bouées dans l'eau, mais surtout une centaine de cartons sur terre pour baliser la course. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et puis, parmi les préparatifs, il y a tout l'aspect médical et sécurité. Romain Patouillard, l'organisateur de la Swim Run des Gorges de la Loire détaille ainsi qu'une centaine de bénévoles seront présents tout au long du parcours sur terre et sur l'eau via des canoé, des canots pneumatique par exemple. Il faut aussi ajouter à cela des équipes médicales : "On a un médecin et plusieurs équipages des secours publics type Croix-Rouge, protection civile qui sont présents" explique-t-il.

La quatrième édition du Swim Run affiche complet avec 650 coureurs inscrits, dont certains venus d'Italie, d'Angleterre et de Suisse. Les premiers vont prendre le départ à 7 heures du matin. Plusieurs niveaux de course sont proposés de 6 à 50 kilomètres ! Pour la première fois en France se tient aussi un backyard avec un principe simple 1h15 pour faire la boucle, si on termine dans les temps on repart pour un tour. Celui qui gagne et celui qui n'a pas abandonné.