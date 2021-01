VIDÉO - 6ème étape du Dakar 2021 : le Haut-Saônois Stéphane Peterhansel en tête du classement général

La première semaine du Dakar 2021 en Arabie-Saoudite se termine sur une touche positive pour le Haut-Saônois Stéphane Peterhansel. Il a pris la 4eme place de la 6ème étape et conserve la tête du classement général.

La première semaine du Dakar 2021 à Djeddah en Arabie-Saoudite est presque un sans-faute pour Vésulien Stéphane Peterhansel : toujours leader après la sixième étape, vendredi 8 janvier 2021.

"Cinq minutes d'écart, c'est pas grand chose, mais c'est mieux de les avoir en avance!"

Alors que les échecs se multiplient pour le Français Sébastien Loeb, le Franc-Comtois Stéphane Peterhansel (Mini) a pris la 4e place de l'étape, et conserve la tête du classement général. Il a concédé 7 min 34 sec à son illustre coéquipier, Carlos Sainz, et 18 secondes à Nasser Al-Attiyah, son poursuivant le plus direct au classement.

"Monsieur Dakar", en référence à ses treize victoires dans le rallye-raid, dispose encore d'une confortable avance de 5 min 53 sec sur Al-Attiyah, triple vainqueur de l'épreuve.

à lire aussi VIDEO - Dakar 2019 : Stéphane Peterhansel abandonne

à lire aussi VIDEO - Dakar 2021 : Sébastien Loeb se perd dans le désert

Le coureur semble avoir trouvé une tactique de choc : "avec Edouard Boulanger mon coéquipier, c'est la première grande course que l'on fait ensemble. On a fait très peu d'erreurs de navigation sauf hier où l'on a perdu une dizaine de minutes, on n'a pas endommagé la voiture. C'est une bonne première semaine, c'est pas grand chose cinq minutes d'écart mais mieux de les avoir d'avance que de retard. Le piège pour les pilotes c'est de pas ralentir ce qui laisse peu de temps pour analyser les changements de direction. On en voit pas mal comme Sébastien Loeb qui galèrent, Edouard a la capacité d'analyser rapidement."