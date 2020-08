801, c'est le nombre de participants à la Dingovillaise près de Cherbourg

Les concurrents avaient le choix ce dimanche matin entre des courses de Trail sur un circuit allant jusqu'à 24 kilomètres, mais aussi des circuits de VTT ou VTC de 19 à 46 kilomètres, ou encore de la marche à pied.

Les organisateurs avaient reçu l'autorisation de la préfecture pour ce rassemblement où tout avait été fait pour respecter les sanitaires : port du masque obligatoire au départ et à l'arrivée, départs échelonnés avec distance respectée entre les participants. Et puis à l'arrivée, la buvette et la restauration avait été supprimée. Cela n'a pas découragé les 801 participants, sans compter les enfants, qui étaient trop heureux de participer à ce premier événement sportif de ce type dans le Cotentin depuis le confinement.

A l'arrivée, tout le monde remet son masque © Radio France - Frédérick Thiébot

Jean-Baptiste a fait le circuit de 46 kilomètres en VTT. Le terrain était gras et humide mais il était heureux de pouvoir enfin faire une épreuve depuis le confinement. "Je voulais essayer une rando organisée dans ces conditions. L'ambiance est différente avec ces restrictions sanitaires, mais c'était très sympa. Bravo aux organisateurs", nous a confié Jean-Baptiste.

Ça risque d'être l'une des rares rando vélo de la saison donc il fallait y être et encourager l'organisation, estime Ben de Biville

Vincent qui a participé au Trail de 24 kilomètres est arrivé essoufflé. "C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de rendez-vous comme ça parce que ce genre de courses permet de s'améliorer".

Christine qui a fait le parcours pédestres sur 9 kilomètres espère que d'autres manifestations de ce type pourront avoir lieu. "Il y a des règles à respecter, on les respecte, et tout roule".

Christine et Emilie heureuses d'avoir terminé leur 9 km de marche © Radio France - Frédérick Thiébot

Et rappelons que tout le monde a couru pour une bonne cause. Les inscriptions de la Dingovillaise permettent de financer 60% du fonctionnement du centre d’accueil des enfants des rues au Burkina Faso grâce à l'association locale "Chemin d'avenir".