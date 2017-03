83 équipages au départ du Tour de Corse 2017

Fin des engagements pour le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017. 83 équipages prendront le départ de l’épreuve le 6 avril, dont 16 équipages insulaires.

Le dernier virage avant le début de l’épreuve a été très bien négocié par les organisateurs de la manche française du championnat du monde des rallyes. Ils viennent de clôturer la liste des engagés du prochain Che Guevara Energy Drink Tour de Corse qui se déroulera du 6 au 9 avril. 83 équipages s’élanceront d’Ajaccio et plus précisément de Pietrosella, point de départ de la première épreuve chronométrée des trois jours de course. Parmi ceux-ci figurent 16 équipages insulaires.

60e édition courte mais endurante

Le 60e Tour de Corse emmènera l’ensemble des pilotes à travers l’ensemble de l’île. Contraints de mettre sur pieds deux rallyes en l’espace de six mois, les organisateurs ont fait le choix de reconduire dans les grandes lignes la même philosophie de course. Dix épreuves chronométrées seront ainsi au menu de l’édition 2017, dix épreuves et 316 kilomètres de chronos pour départager les pilotes. Le format proposé sera donc plus court que lors de l’édition précédente mais plus endurant. " On a souhaité réduire le kilométrage pour limiter les frais, pour que les amateurs puissent participer plus nombreux. Ca a été un succès. Dans le contexte économique actuel, compter 83 équipages engagés sur le tour de Corse est une excellente chose" indique Christian Leca, le président de l'ASACC Tour de Corse.

Demandez le programme

Jeudi 6 avril : Shakedown de Sorbo Ocagnano (5,40 Km); Vendredi 7 avril : Étape 1 - Es 1/3 : Pietrosella – Albitreccia (31,20 Km), Es 2/4 : Plage du Liamone – Sarolla Carcopino (29,12 Km); Samedi 8 avril : Étape 2 - ES 5/7 : La Porta – Valle Di Rostino (48,71 Km), ES 6/8 : Novella (17,27 Km); Dimanche 9 avril : Étape 3 - Es 9 : Antisanti – Poggio Di Nazza (53,78 Km), ES 10 : Porto-Vecchio – Palombaggia (10,42 Km)