8500 coureurs lors du Marathon international de Biarritz 2023

Marathon, semi-marathon, course de relais, boucle des plages de 11 kilomètres, marche, Kids. Au total, et dans toutes les épreuves, ce sont 8 500 coureurs qui ont foulé les routes de Biarritz et les chemins de la côte, ce dimanche 7 mai 2023, lors de la seconde édition du Marathon international de Biarritz. La baisse par rapport à l'an dernier est de l'ordre de 15 %. Il y avait notamment moitié moins de coureurs pour la compétition reine du marathon : 42,195 kilomètres. Pour autant, l'ambiance bon enfant et l'enthousiasme des participants ont rythmé cette longue journée entamée dès 6 h du matin.

Le marathon hommes a été remporté par Sébastien Penchaud du Club landais de Roquefort-Sarbazan en 2 heures 36 minutes et 55 secondes. Chez les femmes, c'est la toulousaine Manon Le Gloahec qui s'impose en 3 heures 15 minutes et 56 secondes. Amelie Mauresmo termine seconde. L'ancienne championne de tennis et actuelle directrice du tournoi de Roland Garros a réalisé la distance en 3 heures 16 minutes et 41 secondes.

Jeune coureur de Pau, dans les 10 premiers de la course marathon © Radio France - Paul Nicolaï

Amelie Mauresmo, deuxième de l'épreuve du marathon femmes - Paul Nicolaï

Chacun à son rythme - Paul Nicolaï

