A 16 ans, ce jeune breton est le plus jeune pilote de planeur d’Europe

Saint-Sulpice-des-Landes, France

Petit-fils et fils de pilote de planeurs, Clément de Péchy avait tout pour suivre le même chemin. « J’ai fait mon premier vol à trois ans avec mon grand-père, se remémore le lycéen. A force de les accompagner tous les jours et de les voir voler, ça s’est fait naturellement ». Le 24 juillet, il a réussi son test pratique du Brevet de Pilote de planeurs le jour de ses 16 ans, soit l’âge minimum requis pour piloter librement ces engins sans moteur ni carburant.

Cette précocité fait du Rennais le plus jeune pilote planeur d’Europe, lui qui comptabilise plus de 350 heures de vol en deux ans de pilotage en solo. Un début d’accomplissement pour celui qui rêvait de voler alors qu’il savait à peine marcher : « Petit, pendant mes temps libres je tenais les ailes, j’aidais aux décollages. Parfois les gens du club de Saint-Sulpice-des-Landes m’emmenaient en vol. Ça me faisait rêver, j’avais envie de voler comme eux. Maintenant on peut dire que mon rêve est réalisé », confie ce grand blond le sourire aux lèvres.

"Il est tombé dans la marmite quand il était petit" - le trésorier du club des Planeurs d'Ille-et-Vilaine

Trésorier du club des Planeurs d’Ille et Vilaine, et pilote planeur depuis 30 ans, Patrick Duquesnay a pu constater l’implication et la progression du jeune homme : « il est tombé dans la marmite quand il était petit. C’est dans les gênes : il y a le grand-père, le père, le fils… Tout le monde fait des vols exceptionnels dans sa famille, et on est fier qu’il fasse partie du club ». Clément de Péchy pourra d’ailleurs représenter son club dès samedi 3 août lors du Championnat Interrégional Grand Ouest à Fontenay-le-Comte. Une première compétition pour celui qui à terme rêve, comme son père, d’intégrer l’équipe de France.