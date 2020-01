VIDEO - À 18 ans, Violaine Sérié affiche ses ambitions internationales en pole dance

Fouchères, France

Sa chorégraphie pour l'open international (OIPA), ce sont quatre minutes durant lesquelles Violaine Sérié virevolte autour de cette barre qui semble lui coller aux mains. Débriefing avec Aurane Denaux, sa professeure : "tu as bien tenu sur la longueur, tu as tout enchaîné. Au niveau du spinning, je pense que tu l'as vu, ça a glissé, pas trop d'accroche. Tu t'es bien rattrapée surtout. Bravo, je crois que tu es prête."

La jeune danseuse ressort de sa prestation essoufflée, mais sûre d'elle : "en entraînement, glisser c'est assez déstabilisant. Mais le jour J, si ça arrive, je sais que je vais réussir à me rattraper. Donc ce n'est pas quelque chose qui me fait peur."

Des débuts par hasard à quinze ans

L'assurance, c'est ce qui caractérise cette jeune femme depuis ses débuts raconte, Stéphanie sa maman : "le point de départ, c'était une idée de sa soeur et de moi. On aime la danse et on a voulu se lancer dans la pole, donc on a demandé à Violaine de venir pour qu'on soit toutes ensemble. Sauf que visiblement, _elle était plus douée pour ça que nous_. Et dès la première figure, elle a tout réalisé du premier coup. C'est devenu une vraie passion. Et au bout d'un an, elle s'est dit - moi je fais de la compétition."

Violaine Sérié, entourée de ses parents et de sa professeure Aurane Denaux (pole dance Troyes) © Radio France - Renaud Candelier

Des résultats prometteurs en compétition

Depuis 2017, Violaine Sérié enchaîne les résultats explique Guy avec la fierté d'un père : "son investissement personnel lui a permis de monter deux fois sur le podium au championnat de France, elle a fini quatrième au championnat d'Europe et elle a fini sixième au championnat du monde catégorie junior. Là, elle vient de finir sa dernière année en junior. Elle évolue en catégorie femme car en pole dance, à partir de 18 ans, il n'y a plus qu'une seule catégorie, donc elle se retrouve avec des poleuses qui sont championne de France, vice-championne d'Europe, qui sont des professeures."

Monter sa propre école de pole dance

Professeure de Pole Dance, c'est justement l'ambition de Violaine Sérié avec deux objectifs : "je voudrais retourner au championnat du monde mais en catégorie adulte et ouvrir mon école de pole dance. C'est LE but. Le but ultime depuis que j'ai commencé la pole dance. J'avais quinze ans quand je me suis dit cela. _Au collège, je voulais être expert-comptable_. Puis j'ai rencontré la pole dance."

L'importance du regard

La Pole est une affaire de peau. C'est elle qui permet de tenir contre la barre. Une affaire regard aussi explique la coach Aurane Denaux : "la présence scénique est super importante. Cela fait partie des choses qui captivent un public. Si vous êtes dans votre chorégraphie complètement flippée, on ne va voir que ça. Si vous interagissez avec le public, que vous avez le regard, _Violaine a cette présence sur scène._"

Une discipline venue du cirque dans les années 1920 passée par les cabarets et les clubs de strip-tease avant de se populariser dans les pays anglo-saxons. La pole dance est désormais l'objectif de vie de Violaine Sérié. Et il sera bien difficile de l'en décrocher.