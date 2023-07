A 20 ans, le pilote de Toul Gillian Henrion rêve de gagner un jour les 24h du Mans

Percer dans le monde du sport automobile peut prendre des allures de parcours du combattant. A 20 ans, le Toulois Gillian Henrion est en train d'en faire l'expérience. Actuellement aligné en Le Mans Cup chez les LMP3, il fait la course en tête à 3 grands prix de la fin, dans cette antichambre de l'endurance, où il pourrait y retrouver les fameuses 24h du Mans. "Mon rêve ultime serait de faire les 24h avec de grands constructeurs tels que Lamborghini ou Ferrari", détaille le jeune homme.

En recherche permanente de financements

Mais se faire une place dans ce milieu très élitiste, sans être né avec une cuillère en argent dans la bouche, est très délicat. "Quand certains mettent 500 euros, nous on ne peut en mettre que 100 par exemple." Ainsi, le rêve de Formule 1, la catégorie reine, a été mis de côté au profit de l'endurance, potentiellement un peu moins cher. "On est deux pilotes pour la même voiture, donc on partage les coûts", confie Gillian Henrion.

Et la stratégie fonctionne. L'an dernier, il s'est imposé en Ligier European Series, en catégorie JS P4. Et cette année, il est en passe de glaner un nouveau trophée en Le Mans Cup, catégorie LMP3. Et pourtant, à cause de l'argent, cette belle histoire aurait pu ne jamais voir le jour. "On a eu plein de phases où on n'était pas sûr de pouvoir continuer. Pour être honnête, en 2021, je pensais ne jamais revenir", explique-t-il. Heureusement, une bourse de 150 000 euros investie par un partenaire lui vient énormément en aide aujourd'hui. "Ça paye une bonne partie de nos frais cette année, pas tout, mais une bonne partie", explique-t-il.

Ne pas relâcher les efforts

Ainsi, alors que tout coûte si cher, et que chaque centime compte, la pression s'intensifie et les efforts ne doivent jamais été relâchés. Depuis son appartement transformé en musée à la gloire de ses idoles Ayrton Senna, Michael Schumacher ou Max Verstappen, il s'entraîne tous les jours. "Quand je suis là, je cherche de nouveaux partenaires, je fais un peu de renforcement musculaire et du simulateur de conduite. C'est quotidien", détaille-t-il.

Il peut ainsi compter sur le soutien de ses proches. A commencer par Samuel, son père, "le père Noël" à l'origine de son premier karting à l'âge de 6 ans. "C'était le commencement d'une histoire mais je ne pensais pas qu'on arriverait à tout ce qu'on a fait depuis presque 15 ans", se souvient-il. Et puis Julie, sa petite amie, qui enchaîne depuis plusieurs années, les tours du monde pour le suivre sur de nombreux Grands Prix, au beau milieu de ses études. "On s'est connu en karting parce que moi aussi mon père m'en avait offert un", sourit-elle. Une vraie famille de passionnés qui tente donc d'atteindre un rêve fort compliqué. Pour l'instant, Gillian Henrion a quelques pistes pour obtenir un baquet la saison prochaine, mais encore rien de définitif...

