À 500 jours des JO de Paris, Emmanuel Macron croit en l'objectif de "rendre la Seine et la Marne baignables"

Vue aérienne de Paris prise depuis Boulogne. Au centre la Seine et au loin la tour Montparnasse.

"À J-500, nous sommes en passe de réussir ce qui sera l'un des plus beaux héritages des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024", se réjouit Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Le chef de l'État croit en l'objectif de "rendre la Seine et la Marne baignable" à cette échéance.

"C'est notre objectif pour 2024. 1,4 milliard d'euros investis, dont la moitié par l'État", a tweeté le président de la République. Cette promesse de campagne de Jacques Chirac en 1988, est en passe de devenir réalité grâce au gros coup d'accélérateur des Jeux olympiques, même si certains observateurs restent sceptiques.

Disputées entre les Invalides et la Tour Eiffel, les épreuves de natation en eau libre et du triathlon doivent marquer un nouveau départ des relations entre le grand public et le fleuve, interdit à la baignade depuis 1923. L'ouverture d'une vingtaine de zones de baignade en Île-de-France est prévue dans les années qui suivront.

Le compte a rebours des JO atteind J-500 jours

À cette occasion, Emmanuel Macron présidera ce mardi une réunion de travail à la préfecture de police de Paris, sur la mobilisation des services de l'État pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Le chef de l'État recevra auparavant à l'Elysée Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO, et Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies, pour discuter du "concept artistique de la cérémonie d'ouverture".