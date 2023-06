À 57 ans, cette athlète angevine va participer à quatre épreuves aux championnats de France à Laval

Petra Bajeat ne compte plus les titres nationaux obtenus depuis qu'elle a repris l'athlétisme à l'âge de 40 ans. En revanche, l'athlète licenciée à Angers raconte qu'elle détient 14 titres européens et 12 titres mondiaux. Petra Bajeat détient également plusieurs records européens et mondiaux.

Ce week-end, sur le stade Manuela Montebrun à Laval, l'athlète d'origine allemande va disputer quatre épreuves : le 100 mètres, le 200 mètres, le 80 m haies et le saut en longueur. Pour conserver un haut niveau de performance, Petra Bajeat s'entraîne jusqu'à quatre fois par semaine : "le point le plus important, c'est de se faire plaisir. Si je peux m'entraîner, je m'entraîne beaucoup. Et si je ne peux pas à cause de mes contraintes professionnelles, je m'adapte."

Jusqu'à temps que le corps dise stop

Cette ingénieure de profession est une habituée des compétitions masters depuis 2007. Elle est admirative de tous ses ainés qui participent aux compétitions : "je les admire, je trouve que c'est génial de voir ces personnes d'un âge avancé qui courent. Je trouve que c'est chouette à regarder. Elles sont en forme, elles se font plaisir. On les connaît, ce sont des amis. Mais, il faut toujours rester vigilants, s'écouter quand même, ne pas faire n'importe quoi car on est beaucoup plus fragile avec l'âge."

Petra Bajeat ne s'est pas fixée de limite d'âge pour arrêter la compétition : "non, je ne me suis pas fixé de limite d'âge. Il faut se faire plaisir. Si le plaisir n'est plus là, je m'arrêterais. Si mon corps me dit stop, j'arrête."

L'Angevine a encore du temps devant elle, deux athlètes de 90 ans sont attendus ce week-end à Laval.