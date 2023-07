A 79 ans Henri Mercier enfile toujours ses gants de boxe au club d'Escautpont

Sur le tatamis en marcel gris et avec le short du club, Henri enchaine les droites et les gauches, l'ancien moniteur d'auto école n'arrête plus depuis qu'il a découvert ce sport à 58 ans, alors qu'il n'avait jamais été licencié avant dans une autre discipline " j'ai commencé et après j'ai aimé, j'ai adoré, adoré" assure le retraité avec un grand sourire.

Et le Valenciennois n'a pas choisi le club d'Escautpont par hasard, il connaissait le fondateur, José Hernandez l'ancien président de la ligue des Hauts de France de karaté qui avait choisi aussi d'accueillir des cours de boxe thai dans son club :

"C'est varié, beaucoup plus varié que la boxe anglaise. La boxe anglaise on peut utiliser tous ses membres, de la tête aux orteils tout fonctionne. J'aime pas la monotonie dans le sport tandis que là justement il y a une très grande variété"

Un sport qui lui a permis de prendre confiance en lui

Une discipline qui lui permet aussi de travailler son mental, et qui lui a permis de se révéler sur le tard et de prendre confiance en lui "j'avais une forme de timidité, manque d'assurance et j'essayais de trouver une solution et le sport de combat ça a été cette solution, et j'en suis très très content".

A chaque début de séance c'est André Gadomski, ancien champion de France qui l'entraine, un coach admiratif de son élève aux cheveux blancs "ça m'impressionne, des fois il part dans tous les sens, il veut frapper, il veut pas s'arrêter et je me dis d'où lui vient cette force, cette volonté ?"

Une énergie que le presque octogénaire puise dans une bonne hygiène de vie "je cumule toutes les qualités" lance amusé le retraité qui ne fume pas, ne boit pas, mange sans sel et adore les fruits et légumes.

La mascotte du club d'Escautpont

Henri encadre les jeunes, et participe à de nombreux déplacements pour les encourager, au fil des années il est devenu la mascotte du club assure le président Jérome Cretinier "s'il n'est pas là tout le monde demande après lui". Jérôme qui est prêt à lui trouver un adversaire de la même catégorie pour organiser un combat et pouvoir le "mettre à l'honneur".

Le boxeur de 79 ans est prêt à relever le défi et à continuer encore au moins 15 ans en tout cas tant que sa santé le permet.