À Amiens, il s'entraîne pour participer à l'une des courses de l'Ultra-Trail du Mont Blanc

À 39 ans, Florent Vantard est ingénieur en système mécanique à Amiens. C'est aussi un sportif qui aime le défi : il participe cette année aux Traces des ducs de Savoie (TDS), une des courses de l'Ultra-Trail Mont-Blanc (UTMB). Et Florent l'assure, "ce n'est pas parce qu'on habite à Amiens qu'on ne peut pas faire de l'ultra-trail !".

Depuis une dizaine d'années, l'ingénieur fait de la course à pied en club. Il a déjà participé à la TDS en 2019, et s'apprête à retenter l'expérience. Cette course part de Courmayeur, en Italie, lundi soir, à 23h50. "Ensuite on passe à Bourg-Saint-Maurice, on monte au Cormet de Roselend, on va à Beaufort, on passe aux Contamines, puis on arrive à Chamonix, place de l'Église", explique le Picard.

S'entraîner pour de l'ultra-trail, même en Picardie

La TDS est certes la seule course de l'Ultra-Trail où il n'y pas besoin d'être sélectionné, elle n'en demeure pas moins exigeante. Les coureurs doivent parcourir 145 km, dont 9.200 mètres de dénivelé positif. Pas simple donc de se préparer à une telle épreuve dans une région avec peu de relief, comme la Picardie. Alors Florent s'entraîne six à sept fois par semaine, en alternant course à pied et vélo. "Généralement on fait le 'hamster' : on prend une côte et on la répète un certain nombre de fois pour faire du dénivelé", s'amuse-t-il.

Il ajoute : "Je m'entraîne souvent à Cottenchy, dans la vallée des Evoissons aussi. Le dénivelé max qu'on peut prendre, c'est 60 ou 80 mètres par côte. C'est très loin de ce qu'il faut pour préparer la TDS, donc on répète les côtes. Il m'est arrivé de faire 30 fois la même côte en une séance pour aller chercher du dénivelé positif."

Performer, mais aussi profiter

Florent est conscient du haut niveau que requiert cette course et affirme que "l'objectif numéro un doit être de finir". Entre le manque de nourriture, les blessures ou encore le mauvais temps, "il peut se passer tellement de choses". Mais l'ingénieur est aussi plus motivé que jamais pour performer cette année. "Si ça se passe bien, l'objectif est de faire mieux qu'en 2019. J'avais mis 22h30, j'aimerais bien faire entre 21 heures et 22 heures", confie-t-il. La limite horaire pour cette course s'établit autour des 44 heures de trail.

L'ingénieur compte également profiter du cadre alpin et des "paysages grandioses". Alors qu'il considère l'Ultra-Trail du Mont-Blanc comme "la Mecque de l'ultra-trail", Florent conclut : "Ça me plait d'aller en montagne, de m'entraîner pour ça, de me dépasser".