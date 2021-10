A Anneville, la coupe de France de Karting sur les terres de Pierre Gasly

Les moteurs grondent sur le circuit Lucien Lebret à Anneville-Ambourville. Ce week-end, le circuit sur lequel s'est formé Pierre Gasly accueille la coupe de France de karting. Au total, 230 concurrents, venus de toute la France, sont présents à l'évènement. Parmi eux, il y a Tom. Ce jeune normand de 13 ans se classe dans la catégorie des cadets mais à un niveau national.

"J'espère déjà faire un podium mais je pense que je peux gagner, raconte Tom qui connait le circuit par coeur. J'ai vu mon père ici quand j'avais 4 ou 5 ans. Je le voyais qui s'amusait avec ses copains et à un moment j'ai essayé en karting de location, j'ai tout de suite aimé alors je voulais tout le temps en faire."

Près de 230 pilotes, venus de toute la France, s'affrontent lors de la coupe de France de karting. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"On croise les doigts"

De la passion à la compétition, il n'y a qu'un pas. Presque tous les week-ends de Tom sont pris par les entraînements ou les championnats. "Nous le mal de ventre en un week-end, on l'a au moins 15 fois, raconte Géraldine, la mère de Tom qui est venue le soutenir. Là c'est à Anneville donc Tom connait la piste et justement c'est encore plus stressant parce que les autres concurrents vont être derrière lui. On croise les doigts."

Faire rayonner la Normandie

"On a quand même deux, trois pointures qui vont vite, explique de son côté Claude Gripon, le président de la ligue de karting de Normandie. En minime et en cadet, on a des gamins qui sont déjà champions de France et ils font partie de l'équipe normande là."

Les pilotes s'affrontent sur le circuit qui a vu naître le champion normand de F1 Pierre Gasly. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Les pilotes qui sont ici chez eux, ils veulent à tout prix se montrer, mise de son côté Jean-Charles Dumont, le président de ASK Rouen. Si la mécanique le veux il doivent être sur le podium. Il faut gagner par ce que si le club gagne, c'est la région Normandie qui aura aussi la fierté d'avoir des pilotes de haut niveau."