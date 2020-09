À Auxerre, des cours de self-defense réservés aux femmes

Des cours de self-defense réservés aux femmes Copier

« Il y a des femmes qui ont vécu vraiment des situations d'agression et pour qui le contact de l'homme va être un problème donc on reste entre femmes. Enfin, à part moi bien sûr ». À 61 ans et après plus de trente années passés à enseigner le karaté et la self-defense, Hervé Py a créé un cours réservé aux femmes dans la salle de la Larbi Academy. L'objectif, leur apprendre à se défendre en cas d'agression. « Je trouve que c'est important dans la situation actuelle, dans la période actuelle. C'est anxiogène, ça devient n'importe quoi. Toutes les femmes se font agresser verbalement. Ma compagne a mon âge, ça lui arrive tous les jours », regrette le professeur.

C'est pour ces raisons que Jamila a commencé à suivre ce cours. « En tant que femme, je me sens vulnérable dans la rue. J'évite les situations compliquées mais avec mon travail je commence tôt le matin ou tard le soir. Donc je voulais acquérir des techniques de défense en cas d'agression et prendre confiance. La self-defense femme contre les violences masculine, c'est ça que je cherchais. », confie cette infirmière.

Éviter la violence

Le principe du self-defense est avant tout de se défendre mais surtout pas d'engager un combat. Hervé insiste sur un aspect essentiel de son enseignement : la non-violence. « On ne vient pas apprendre à se battre dans ce cours, on vient apprendre à gérer une situation. Le but c'est d'éviter l'agression et de s'en sortir facilement. C'est de frapper une fois et de partir en courant, pas autre chose. » Selon lui, la meilleure solution est toujours la fuite. « Quelque soit la discipline, une fan non-pratiquante d'un sport de combat à très haut niveau, face à un homme de 100 kilos elle n'a aucune chance. »

Hervé Py explique le concept de self-defense Copier

Pendant les cours, pas de renforcement physique ou cardio, les participantes apprennent des techniques pour se protéger des coups, prendre de la distance avec un agresseur et pour les cas extrême, le neutraliser. Hervé leur enseigne comment frapper ou esquiver à l'aide de protections en mousse mais elles ne pratiquent pas de techniques violentes.

Des participantes satisfaites

Après son premier cours, Delphine est satisfaite. « On a appris des mouvements que je ne connaissais pas et que j'espère ne pas avoir à utiliser mais au moins c'est plus rassurant. C'est un bon moyen, d'une part de se défouler et d'une autre de répondre si on a une agression, avoir des gestes adéquats et savoir se sortir d'une situation d'urgence. » Jamila, dont c'était déjà la deuxième séance, est elle aussi conquise. « Dès le premier cours j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques. En 1 heure la semaine dernière, j'ai déjà pris confiance. »

Elles sont pour l'instant 4 à avoir poussé la porte de la salle pour suivre le cours. « C'est deux de plus que la semaine dernière. La lady self-defense cherche encore son public mais ça va venir », explique Hervé qui se veut rassurant.

Il n'y a qu'un créneau pour le cours de « lady self-defense », le mercredi à 12h15. Deux autres cours mixtes ont lieu dans la semaine. La Larbi Academy dont les portes ont ouvert le 14 septembre propose également de pratiquer de nombreux sports de combat tels que la boxe ou le MMA.