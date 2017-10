A Avignon, le gymnase Génicoud va être rénové

Le gymnase Génicoud, situé dans le quartier de Champfleury, va être agrandi et modernisé pour accueillir de nouvelles activités. La mairie d'Avignon a investi 5 millions d'euros dans les travaux.

Vétuste le gymnase Génicoud ? Plus pour longtemps. En janvier 2018 débutent des travaux d'agrandissement qui vont porter sa surface à 2 500 mètre carrés. «Aujourd'hui nous avons 1000 mètres carrés avec une seule salle où on pratique la gymnastique artistique, explique Laurent Michelier, directeur de l'ANT, le club de gymnastique d'Avignon. Demain nous aurons 5 salles supplémentaires dont un club-house, une salle dédiée aux nouvelles pratiques urbaines, une école de cirque et un espace dédié à la petite enfance.» Le bâtiment sera également modernisé avec des entrées lumineuses, des ouvertures et des lignes épurées.

18 mois de travaux

Avec son nouveau gymnase, l'ANT espère doubler son nombre d'adhérents (actuellement 700) d'ici 2020. Le gymnase sera en mesure d'accueillir des athlètes de haut-niveau et des compétitions internationales. Laurent Michelier a d'ailleurs dans le viseur les JO de Paris 2024 : «On peut imaginer devenir une antenne de préparation pour une délégation étrangère». Les travaux doivent théoriquement se terminer en août 2019. Le coût du projet est de 5 millions d'euros.