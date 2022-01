A Châtellerault, les collégiens font du sport en apprenant les maths et la physique

A Châtellerault (Vienne), au collège René Descartes, les élèves participent mercredi 25 janvier à un cours d'EPS un peu particulier accompagnés de scientifiques et professeurs. Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique 2022, les collégiens courent 15 mètres et comparent sur un écran leur vitesse à Usain Bolt, celui qui détient le record du monde. L'un d'entre eux, Gabain nous promet qu'il n'est pas loin, à quelques secondes près. Ils font partie des deux classes olympiques sciences et sports.

Nouvelle méthode d'enseignement

"L'objectif c'est de leur donner du sens, de comparer leur course ou leur saut à des champions olympiques, de les initier de façon ludique aux _maths_, à la physique et même à l'Histoire grâce aux nouvelles technologiques" explique celui qui est à l'origine du projet Franck Leplanquais, président du Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie en Sport et Loisirs de Châtellerault (CRITT).

D'autres écoles de la Vienne vont bientôt rejoindre le projet. Le Département a investi pour l'instant 13 000 euros en matériel informatique, et à la formation des enseignants des collèges, dispensée par les scientifiques du CRITT