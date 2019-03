A Cherbourg, deux anciens handballeurs lancent une formation pour être éducateur sportif

A partir de la rentrée prochaine, Matthieu Desbois et Malik Boubaiou, deux anciens joueurs du club de handball de Cherbourg, vont proposer des cours pour obtenir son BPJEPS, le brevet d'éducateur sportif. Cette formation d'un an aidera notamment les sportifs de haut niveau à se reconvertir.

Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin, France

C'est une formation qui n'existait pas sur Cherbourg. Deux anciens handballeurs du JS Cherbourg Handball, Matthieu Desbois et Malik Boubaiou, vont lancer dès septembre 2019, des cours pour décrocher son BPJEPS, le brevet d'éducateur sportif.

La formation durera un an et permettra aux futurs diplômés d'enseigner tous les sports, à la fois dans le monde professionnel et dans le secteur amateur.

Aider les sportifs dans leurs reconversions

Avec cette formation, les ex-handballeurs souhaitent aider les sportifs dans leurs reconversion. "A partir de 35, 40 ans, ça devient compliqué pour les athlètes", témoigne Matthieu Desbois, ancien sportif. Il poursuit :

On travaillera avec des clubs pro de Cherbourg pour voir ce qu'il est possible de faire avec certains joueurs. L'avantage de la formation c'est qu'elle peut se faire en parallèle de son boulot."

Tous les cours seront dispensés à Cotent'Indoor, la salle de sport lancée récemment par les deux anciens athlètes.