À Concarneau, des boulistes amateurs viennent défier les champions du monde de pétanque

La Fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP) s'arrêtait à Concarneau ce mardi et mercredi, pour la deuxième étape de son Pétanque Tour. L'occasion pour de nombreux adeptes de pétanque de venir défier trois champions du monde.

"On a perdu en une fois, mais c'est pas grave ! Je viens de jouer contre des pros, c'est génial", s'émerveille Amaury, 10 ans. Ces pros-là n'ont pas remporté de titre olympique, mais leur palmarès est tout aussi impressionnant. À eux trois, Julien Lamour, Damien Hureau et Charlotte Darodes totalisent quatre médailles d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze aux championnats du monde de pétanque. Cette semaine, ils étaient venus à la rencontre de leur public concarnois.

"Ça a vraiment bien pris", se félicite Charlotte Darodes, double championne du monde, "hier, il y avait tellement de monde qu'on a dépassé d'une heure et demi". Le bilan des courses est plutôt positif : en deux jours, la championne n'a perdu qu'une seule partie : "il y a quand même des bons joueurs... C'est sans rancune".

Défier des champions... en toute convivialité

La FFPJP a pris ses quartiers sur le parking de la Criée, juste en face de la ville-close. Comme le beau temps était au rendez-vous, de nombreux boulistes amateurs se sont présentés mardi et mercredi. Une fréquentation qui fait plaisir à Clément Meneghin, le représentant de la Fédération. À cause de la pandémie, de nombreuses communes ont annulé l'étape du Pétanque Tour prévu sur leur territoire. Pas Concarneau.

"Le principe, c'est que tout le monde peut venir découvrir la pétanque et affronter les champions, peu importe son niveau", explique M. Meneghin, "on a aussi eu des enfants, des centres de loisirs, des groupes de sport adapté... C'est très convivial et la mairie nous a bien soutenu. On est contents".

Cette année, le Pétanque Tour n'aura pu faire que deux escales. La FFPJP travaille déjà à l'organisation de l'édition 2022.