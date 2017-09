A Dijon le CREPS de Mirande s'apprête à fêter une excellente nouvelle: les JO de Paris en 2024!

"Ensemble soutenons Paris 2024". Ce mercredi 13 septembre 2017 plusieurs acteurs du monde sportif, économique et politique de Bourgogne-Franche-Comté se donnent rendez-vous au CREPS de Mirande. Au menu: des animations sportives, des discours et sans doute du champagne pour fêter la bonne nouvelle.

Ce mercredi soir à 20h (heure française) ce sera officiel. Sauf improbable surprise de dernière minute, Paris, sera officiellement désignée "ville organisatrice" des JO 2024 tandis que Los Angeles devrait décrocher ceux de 2028. C'est depuis Lima au Pérou que sera fait cette double annonce très attendue. Une cérémonie qui va être suivie de très près chez nous à Dijon. C'est au CREPS de Mirande à partir de 17h que les acteurs du monde sportif, les associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bourgogne-Franche-Comté vont se réunir pour afficher leur soutien à Paris 2024.

Le CREPS de Dijon va accueillir ce mercredi une grande journée de soutien à Paris 2024 - Capture d'écran Google Maps

Dans l'assistance François Rebsamen, le maire de Dijon, Christiane Barret la préfète de Région, Jean-Pierre Papet, président du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) de Bourgogne et son homologue Franc-Comtois Jean-Marie Vernet. Bien sûr des sportifs Bourguignons médaillés des précédentes olympiades seront là eux aussi, comme le lutteur Saone-et-Loirien Christophe Guenot "bronzé" à Pékin en 2008 ou encore le Dijonnais Cédric Febvre tireur handisportif médaillé d'or à Londres en 2012. Au programme: des animations sportives, des discours et à 20h le moment tant attendu: Paris qui devrait être désigné officiellement ville olympique.

La Bourgogne-Franche-Comté espère elle aussi des retombées économiques ou au moins promouvoir son image à travers le monde

Une grande journée organisée en partenariat notamment avec la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) et son président régional Benoît Willot. Ce qui n'est pas un hasard, les Jeux Olympiques représentant l'espoir de grosses retombées économiques... Alors mirage ou réalité toujours est-il que la Bourgogne-Franche-Comté et Dijon sa capitale sont à 1 heure et demie de Paris et on espère bien profiter de toute cette émulation. Notre région possède par ailleurs de nombreuses infrastructures de qualité comme la piscine Olympique de Dijon par exemple... Mais aussi des athlètes et des entraîneurs de renommée internationale comme Jackson Richardson le coach du Dijon-Métropole Hand-Ball qu'on ne présente plus. Bref de quoi faire -pourquoi pas- de notre région une base arrière des futurs JO de Paris 2024 pour des nations qui souhaiteraient par exemple s'installer chez nous pour s'entraîner, loin mais pas trop, du tumulte parisien.

Le CREPS affiche la couleur! - DR

La Côte-d'Or, une terre qui a "fournit" à la France de nombreux champions. Parmi eux on pense par exemple aux Judokas Dijonnais Cyrille Maret, médaille de bronze à Rio en 2016 dans la catégorie -100 kg, à Benjamain Darbelet médaillé d'argent à Pékin en 2008 en moins de 66 kg. A Anne-Caroline Chausson, originaire de Mâlain, première championne olympique en BMX en 2008 à Pékin. Ou encore au nageur Dijonnais Charles Rozoy médaillé d'or aux Jeux Paralympiques de 2012 à Londres sur 100 mètres papillon.

