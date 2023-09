A dix mois des JO, l'équipe de boxe cubaine s'entraîne à Tremblay

Ils sont treize, dix hommes et trois femmes, venus de Cuba jusqu'à Tremblay-en-France, pour pratiquer leur sport, la boxe, et s'entraîner pour les Jeux panaméricains, qui auront lieu au Chili dans un mois, mais aussi pour les Jeux olympiques de Paris, l'été prochain. Durant leur séjour de près de deux semaines, ils ont notamment participé à un gala avec l'équipe de France de boxe.

ⓘ Publicité

De bonnes conditions matérielles

"Ici, on s'entraîne dans de meilleures conditions matérielles que dans notre pays", explique Julio Cesar de la Cruz, déjà double champion olympique, qui visera un troisième titre en 2024. Ce grand gaillard de plus d'1,80m pour 80 kilos dit aussi apprécier les échanges avec ses homologues tricolores qui sont d'un bon niveau selon lui. L'enjeu est important pour Julio et ses compatriotes, qui ont raflé à Tokyo quatre des huit médailles d'or en jeu en boxe.

Le président de la fédération cubaine, Alberto Puig, ne tarit pas d'éloges lui non plus sur la qualité de l'accueil tremblaysien : "C'est comme une deuxième maison, on est très bien reçu, avec hospitalité et respect, aussi bien de la part de la municipalité que de la population en général". La délégation cubaine reviendra à Tremblay quelques jours avant le début de la compétition olympique, histoire d'encaisser le décalage horaire avant d'intégrer le village des athlètes.

Le complexe sportif Jean Guimier a été décoré aux couleurs cubaines © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une coopération à double sens

Pour la ville, cette coopération est à double sens, comme l'explique Michel Bodard, conseiller municipal délégué au sport de haut niveau : "On prend en charge une bonne partie de l'hébergement, on prête nos installations gratuitement, à une seule condition, que les athlètes échangent avec la population". Cela passe par le biais d'entraînements publics, de galas mais aussi de visites de scolaires.

Yassine et Amin sont justement venus cet après-midi assister à un échauffement avec leur classe de collège. Les deux adolescents sont impressionnés par le spectacle : "Leur puissance et leur technique, comment ils se donnent dans le sport, c'est incroyable !" Ils n'avaient jusqu'ici pas l'habitude de regarder des compétitions de boxe, mais ils jurent qu'ils n'en rateront pas une miette l'été prochain.