A écouter - Sportifs du Limousin (4) - Fanny-Estelle Posvite : "J'adore le Limousin, la nature et le judo"

Ils vous font rêver, ils nous font rêver. Cet été, nous vous proposons de découvrir les "sportifs du Limousin" sous un angle plus personnel. Cette semaine, long entretien avec Fanny-Estelle Posvite, judoka à l'Alliance Judo Limoges et originaire de Saint-Yrieix la Perche.

Chaque samedi, nous publierons un entretien exclusif, diffusé sur France Bleu Limousin entre 12h et 12h30, et à retrouver dans son intégralité ici. Après Pauline Bourdon et Rehab Gomaa, c'est une autre femme qui s'est livrée au jeu des confidences : la judoka Fanny-Estelle Posvite.

1ere partie - Comment rebondir après sa non-sélection aux Mondiaux et aux J.O ?

L'annonce a fait trembler le monde du judo : Fanny-Estelle Posvite, bien que numéro 3 française, n'a pas été choisie pour participer aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sans fard, la judoka se livre sur l'annonce de cette mauvaise nouvelle et la remobilisation autour du judo.

"La blessure psychologique, c'est comme une entorse au genou. Il faut se remettre les bonnes choses dans la tête"

2eme partie - Le Limousin, la nature et les profs qui comptent dans la vie de Fanny-Estelle Posvite

Fanny-Estelle Posvite est née à Limoges. Elle a grandi à La Porcherie, puis à Saint-Yrieix. Elle revient sur ce Limousin qu'elle adore tant. Elle nous présente aussi ceux qui ont fait qu'elle s'est accroché dans le judo.

"Savoir écouter la nature, la respirer...j'aime trop !! "

3eme partie - Qui est Fanny-Estelle Posvite ?

Dans cette dernière partie, on va découvrir qui est vraiment la judoka, son tempérament, sa playlist préférée...et l'amour inconditionnel pour son chat, Destinée.

