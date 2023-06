À Houlgate, le Centre Sportif de Normandie continue son développement pour accueillir des athlètes

Il a été pensé comme un véritable couteau suisse normand pour les athlètes de haut-niveau. Le Centre Sportif de Normandie à Houlgate se développe sur le site de l'ancien Creps pour anticiper l'arrivée d'athlètes avant les Jeux olympiques de 2024. À terme, "le CSN doit devenir un haut lieu du sport en France", estime Hervé Morin, président de la région Normandie.

Dans les couloirs de ce nouvel pôle d'accueil, les salles de formation avec ordinateurs et vidéoprojecteurs laissent place au détour d'une porte à un espace de restauration de 200 places qui jouxte un amphithéâtre de même capacité. "C'est la place de l'étoile du CSN. Un lieu polyvalent conçu pour accueillir différents publics", explique Frédéric David, l'un des architectes en charge du projet.

Une inauguration "étape" dans le développement du pôle sportif

On est encore loin du clap de fin pour les travaux de ce centre sportif normand. "Il reste encore les travaux du pôle médicosportif, du terrain de football synthétique unique en France, du terrain couvert pour les beach sports", indique Frédéric Telhier, directeur du CSN.

Au centre, Hervé Morin, président de la région Normandie, est venu couper le ruban entouré des élus locaux et des représentants du CSN. © Radio France - Léni Flouvat

"On peut dire qu'on est les premiers locataires des lieux, sourit Thierry Montagne, directeur technique à la Fédération française de football. Ça va nous changer la vie. On a une unité de lieu entre la salle de cours, le terrain de foot et le réfectoire. Ça nous permet d'optimiser les flux pendant nos stages."

La région Normandie a investi une cinquantaine de millions d'euros dans ce projet de rénovation et de développement de l'ancien Creps. Le bâtiment d'accueil a été financé en totalité par la collectivité à hauteur de 7.4 millions d'euros pour des travaux qui se sont étalés de juillet 2021 à avril 2023.

Un centre sportif pour accueillir d'autres publics

"On parle beaucoup de sport parce que c'est l'ADN de la structure. Mais on cherche aussi à développer des séminaires d'entreprises, assure le directeur du site. Et il y a aussi tout un volet culturel avec le partenariat avec la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot."

Au centre de l'espace d'accueil fraîchement construit, un patio permet aux différentes activités (restauration, formation, événementiel) de se rejoindre. © Radio France - Léni Flouvat

La région Normandie et la direction du centre veulent aussi miser sur le tourisme. Le CSN est au cœur d'un parc de 12 hectares, entouré par de nombreux gîtes et hôtels. La collectivité souhaite profiter du cadre pour attirer une autre clientèle.

"Pour faire simple, lance Frédéric Telhier, le CSN c'est le sport et pas que. C'est la Normandie et pas que. On a une vraie attractivité territoriale et une vraie polyvalence de projet."