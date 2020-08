A l'aérodrome de Besançon, les voltigeurs s'entraînent devant un public conquis

Vous avez certainement dû remarquer leur présence, si vous habitez sur le Plateau. Depuis ce lundi 17 août, des avions de voltige fendent les airs et effectuent des acrobaties chaque jour, à côté de Besançon.

En voici la raison : le club de Dijon Voltige a élu domicile à l'aérodrome de Besançon - La Vèze cette semaine pour entraîner six de ses pilotes. Ceux-ci s'apprêtent à disputer les championnats de France de voltige aérienne, qui se dérouleront à Chateauroux du 17 au 23 septembre prochain.

Un public conquis

Tonneau et demi, vrille dos, huit cubain... Dans le ciel, les pilotes de voltige enchaînent les figures, sous les yeux ébahis des curieux venus à l'aéroclub de Besançon - La Vèze pour l'occasion. Ce jeudi 20 août, vers 16 heures, ils étaient une dizaine à assister à cet étrange ballet aérien, malgré la chaleur.

Comme Pierre, qui est venu avec sa femme et sa petite fille. "On habite Saône, et on les voit évoluer depuis chez nous, explique-t-il. Et comme notre petite fille est en admiration devant ces acrobaties, on lui a proposé de venir les voir de plus près cet après-midi."

Un public inhabituel pour les voltigeurs, habitués à s'entraîner à huis-clos. "Quand on atterrit et qu'on ouvre la verrière, il y a des gens qui applaudissent parce qu'on leur a visiblement procuré un peu de plaisir et de sensation visuelle. C'est très gratifiant", reconnaît Bénédicte Blanchard, pilote de Dijon Voltige qui disputera les championnats de France en septembre prochain.

Surtout que, selon elle, le parking était complet toute la semaine. "On ressent beaucoup d’admiration, ajoute-t-elle. Les gens viennent nous féliciter, nous dire que c'est impressionnant, nous demander comment on fait..."

Faire découvrir la voltige aérienne

C'est justement l'occasion de faire découvrir une discipline trop méconnue, selon la présidente de l'aéroclub de Besançon - La Vèze. "On a fait monter dans les machines les enfants, adolescents et adultes qui ont voulu en savoir plus, affirme Adriana Domergue. On leur a expliqué comment ça fonctionnait, et ils ont vu les voltigeurs mimer les gestes qu'ils feront dans les airs."

Surtout que d'ordinaire, les compétitions sont payantes, et les pilotes ne sont pas disponibles pour des échanges à ces occasions. "Il y a vraiment pleins d'avantages liés à leur présence. C'est aussi une attractivité pour notre plateforme."

Et c'est aussi une fierté, pour l'aéroclub de Besançon - La Vèze. "La voltige, c'est le haut-niveau pour nous, en aviation. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ça fait trois ans qu'on gagne les compétitions au niveau international", s'exclame Adriana Domergue.

L'année dernière par exemple, la France a remporté le titre de championne du monde par équipe, pour la quatrième année consécutive.

