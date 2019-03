A l'assaut des nombreux escaliers de Tulle avec l'Escatrail

Tulle

On estime à 4000 le nombre de marches à Tulle. L'Escatrail propose deux distances de 9 et 15 kilomètres avec, sur la plus longue, 1500 marches à gravir. Un défi mais difficile de faire autrement pour courir dans la ville bâtie aux flancs de 7 collines rappelle Sébastien Ailloud, l'un des initiateurs de l'épreuve au sein du TAC. "Ça fait partie intégrante de la ville de Tulle". Et faire monter et descendre des escaliers n'est d'ailleurs pas le but de l'épreuve. "Depuis longtemps on cherchait une formule pour mettre en avant le patrimoine tulliste" explique Sébastien Ailloud.

Un plogging pour découvrir le parcours

Pour toutefois aider ceux qui pourraient être impressionnés par le défi de cette ascension de tant de marches, le TAC proposera à partir du 19 avril un programme d'entraînement gratuit. Ceux qui sont intéressés pourront par ailleurs découvrir le parcours le 26 mai avec un "plogging". Un concept de course venu de Suède qui colle bien à la volonté écoresponsable du TAC. "C'est la conjugaison entre le jogging et le ramassage des déchets" explique Laurent Melin du TAC. Concrètement les participants courent munis d'un sac poubelle et de gants et ramassent les déchets qu'ils voient le long du parcours. Le 15 juin, jour de l'épreuve, les départs seront donnés à 21h45 et 22 heures. Une grande fête populaire est prévue autour de la course avec de nombreuses animations et surtout un grand bal sur la zone d'arrivée.

Plus d'informations sur la page Facebook : Escatrail Tulle