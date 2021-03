A l'Evreux BMX Club, les licenciés prennent leur mal en patience en attendant le retour des compétitions

Ils sont une vingtaine présents à l'entraînement ce samedi à Evreux. Tous sur les pistes, assidus depuis le début de la saison. A l'instar de Ruben, 9 ans. Casque sur la tête, gants bien mis, il avoue quand même "la compétition ça me manque, j'aime bien gagner des courses, avoir des coupes. La compétition c'est du matin au soir, les entraînements c'est une, deux heures donc oui c'est différent".

Motivés même sans compétition

Comme lui, ils sont nombreux à regretter l'arrêt des compétitions. "Ça permet de découvrir d'autres pilotes, d'autres régions, de se faire des amis d'autres régions puis ça permet de s'amuser, de faire du sport tout court", sourit son copain Victor, 11 ans.

La coupe de Normandie aurait dû avoir lieu ce dimanche au Tréport (Seine-Maritime) mais la crise sanitaire est passée par là. Alors les jeunes pilotes continuent de s'entraîner coûte que coûte. "Les gars, on se met par groupe de quatre, on se met sur la première bosse et on part au coup de sifflet", donne pour consigne Jérôme aux jeunes pilotes. Il est l'un des entraîneurs du club de BMX d'Evreux. "On leur fait un peu de confrontation, des simulations de course et on travaille un peu le cardio", explique-t-il.

De la confrontation, c'est justement ce qu'il manque à ces jeunes pilotes. "Ça fait un an qu'on s'entraîne un peu dans le vide. On ne sait pas où on va. Les courses sont programmées deux, trois mois à l'avance donc on s'entraîne, on s'entraîne fort, ce sont des objectifs à court-terme. Et puis on apprend ensuite que c'est annulé donc pour nous c'est dur mais pour les compétiteurs c'est encore plus dur, ça fait un an qu'on essaie de les motiver et ils le restent (motivés) mais là ça commence à faire long", poursuit Jérôme.

Mais de la motivation, ils en ont tous. "Ils sont là pour se faire plaisir aussi donc on essaie de leur inculquer aussi le plaisir de rouler, d'être en groupe et puis de prendre un bol d'air". Et cette question à laquelle il doit répondre à chaque entraînement. "Est-ce que les compétitions vont s'organiser ? On me la pose à chaque entraînement", sourit-il.

"A chaque entraînement on leur répond qu'on attend les décisions des différents comités et de la fédération française du cyclisme pour savoir si on peut organiser des compétitions. Et du coup, aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur le déroulement de la saison", conclut-il. Avec peut-être cet espoir, un retour de la compétition en mai prochain si la situation sanitaire le permet.