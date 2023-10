À l'Open de Vendée, "une ambiance conviviale" pour la dixième édition

Il y a des événements sportifs qui font partie du paysage en Vendée, et qui attirent maintenant en grand nombre un public d'habitués et de passionnés. L'Open de Vendée en fait partie. Après dix éditions, le tournoi, inscrit dans la catégorie ATP Challenger Tour 100, est devenu sans conteste la compétition phare du tennis dans les Pays de la Loire.

On y retrouve tous les ans plusieurs joueurs issus du Top 100 mondial, "régulièrement une dizaine de joueurs", selon Maxime Contant, le directeur de l'Open de Vendée. "On a encore trois joueurs du Top 100 cette année, et quatre autres qui gravitent autour".

Des joueurs du Top 100

Parmi tous les noms, on retient notamment les Français Hugo Gaston, Benjamin Bonzi ou encore Pierre-Hugues Herbert. Ce dernier devait même jouer en double avec l'Angevin Nicolas Mahut, qui a finalement dû déclarer forfait quelques jours avant le début de la compétition.

Le casting reste tout de même très attractif. Suffisamment pour chauffer les 3.500 places du court central, là où se déroulent une bonne partie des matchs du tournoi. "C'est un de mes rendez-vous préférés en France", confie Tristan Lamasine, classé parmi les 400 meilleurs joueurs mondiaux. "J'aime l'ambiance, le court, et j'ai déjà quelques matchs sympas ici".

L'ambiance, c'est justement ce qui fait aussi la force de l'événement selon Maxime Constant. "On tourne avec une équipe de 250 bénévoles, l'événement ne tiendrait pas sans cela. Et qui dit bénévoles, dit aussi ambiance fédératrice. La plupart de nos dirigeants sont là depuis dix ans déjà".

Les écoles de tennis de la région sont évidemment conviées à l'événement, et les enfants se massent en nombre dans les tribunes, surtout le mercredi. Sans oublier le week-end qui arrive, et les deux grandes finales prévues dimanche pour les tournois simples messieurs et doubles messieurs.

L'année dernière, en 2022, l'Open de Vendée avait attiré près de 23.000 spectateurs. Les organisateurs espèrent faire aussi bien pour l'édition 2023, sinon mieux.