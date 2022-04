A la découverte du bridge, une activité qui est un remède anti-crise et un accélérateur de lien

Dans l'immense salle de l'Espace Saint-Fiacre, des dizaines de petites tables les unes à côtés des autres, quatre joueurs par table. Et un silence de cathédrale. Le bridge demande beaucoup de concentration.

Il n'est pas simple de résumer les règles du bridge en quelques lignes. Mais voyons plutôt ce que ce jeu de carte apporte avec Yves Gibon, 74 ans dont 60 de pratique : "c'est une activité cérébrale. Le bridge est accessible à tous de 9 à 99 ans. Il n'y a pas de hasard contrairement au poker. Le bridge est un jeu très simple à comprendre. Il s'agit d'une bataille à quatre. C'est digne d'un bon scénario de jeu de rôle ou de jeu vidéo. Le bridge est ludique, plein de surprises et ce n'est jamais lassant. Cela aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer et c'est un remède anti-crise. C'est aussi un accélérateur de lien. Mais attention tout de même, car cela peut devenir addictif !"

Un peu plus loin dans la salle, nous rencontrons Arthur Boulin entre deux parties. Ce Mayennais de 23 ans a débuté le bridge à l'âge de 11 ans. En 2017, il est sacré champion du monde des moins de 21 ans. Cet ingénieur s'entraîne deux fois par semaine et se considère comme un sportif de haut niveau : "oui totalement car le bridge est pour moi un sport de l'esprit. Comme pour les jeux vidéo que l'on appelle e-sport. Les compétitions sont bien développées, il y a même des contrôles anti-dopage pour le niveau mondial. Une compétition représente six à huit heures par jour pendant plusieurs jours. Il faut rester concentré pendant une longue durée. C'est stressant, il faut savoir gérer la pression. Donc oui, le bridge est un sport."

Le champion mayennais Arthur Boulin au côté d'un passionné, Yves Gibon, 60 ans de pratique du bridge. © Radio France - Gildas Menguy

La prochaine grosse compétition pour le champion mayennais se déroulera au mois de juillet avec les championnats d'Europe aux Pays-Bas.