Châtenay-Malabry : à la maison régionale de la performance d'Île-de-France, cap sur les JO de Paris 2024

Les premières rencontres de la Maison Régionale de la Performance d'Île-de-France ont eu lieu ce mercredi au CREPS de Châtenay-Malabry. L'occasion de découvrir cette nouvelle structure inaugurée en septembre 2021, destinée à former les futurs champions olympiques français.

Le sport français est en ordre de bataille pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Au CREPS de Châtenay-Malabry, les premières rencontres de la Maison Régionale de la Performance d'Île-de-France ont eu lieu ce mercredi, quelques semaines après l'inauguration de la structure destinée à mieux former certains athlètes pour les JO.

Mathieu Thomas, joueur de para-badminton s'entraîne justement ce mercredi. Il a manqué à une place près les qualifications pour les JO de Tokyo cet été, alors son objectif, c'est "_Paris 2024, à fond, et plus que tou_t", sourit-t-il.

Il faut dire qu'il ne manque qu'une ligne olympique au palmarès déjà très fourni de l'athlète de 37 ans, déjà champion d'Europe en 2016, plusieurs fois champion de France, et médaillé d'argent des championnats du monde de 2017.

Aider les athlètes à franchir des caps

"Aujourd'hui, la maison de la performance m'accompagne sur la préparation avec un coach, mais aussi sur la préparation mentale, pour que, dans mon projet sportif, tout soit aligné pour aller chercher de la performance", explique-t-il.

"Il y a toujours des petits détails à corriger", explique celui qui s'entraîne environ 30 heures par semaine. "Tout cela va m'aider dans ma structuration", continue Mathieu Thomas.

"L'Agence nationale du sport a identifié la très haute performance, à savoir tous les joueurs qui ont fait médaille ou bien qui ont fini 4es aux JO de Tokyo. Et la maison de la performance est là pour aider tous ces autres athlètes qui ne seraient pas dans la haute performance, pour les accompagner et les aider à aller chercher une médaille. On élargit ce cercle grâce à la maison de la performance", assure-t-il.