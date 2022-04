À La Torche, l'école de surf d'une jeune bretonne fait carton plein

À La Torche dans le sud Finistère, une école de surf fait carton plein depuis un an. Éloïse Buffet et son frère Aurélien ont monté la Torche Surf School. Un rêve qui se réalise pour la championne bretonne qui organise, depuis ce lundi, un stage dédiée aux femmes.

C'est ce qu'on appelle, une enfant du coin. Éloïse Buffet a toujours vécu en Bretagne et ses premières vagues, c'est sur la plage de Guidel (Morbihan) qu'elle les prend. Aujourd'hui elle a ouvert son école de surf, La Torche Surf School, avec son frère Aurélien et les apprentis surfeurs sont au rendez-vous.

Éloïse Buffet, son truc c'est le surf : "Ça fait 16 ans que je surfe. J'ai commencé en famille à Guidel et puis avec mon frère on est parti s'entrainer au pôle espoir à la pointe de La Torche."

Un rêve de petite fille qui se réalise

Et elle a son petit niveau : "J'ai fais pas mal de compétitions. J'ai été championne du Morbihan et plusieurs fois championne de Bretagne." Cette école c'est un projet d'enfant qui se réalise "J'ai toujours été liée au surf, depuis que je suis petite j'ai l'idée en tête de monter une école de surf. Aujourd'hui je suis super contente, c'est super cool !", lance la jeune femme tout sourire.

Mais pas question de rester une simple école classique. Pendant son parcours, Éloïse a remarqué quelque chose : elle n'était entourée que de surfeurs : "Je fais du sport depuis que j'ai 8 ans et je n'ai eu qu'une seule fois une monitrice de surf sinon je n'ai eu que des moniteurs. J'ai été dans des cours où il n'y avait que des garçons."

Un stage réservé aux femmes pour voir le surf différemment

Résultat cette année : la bretonne vient de lancer, depuis ce lundi, un stage de surf exclusivement réservé aux femmes jusqu'à la fin de la semaine. À peine postée sur les réseaux sociaux, l'idée a séduit. Au point que les 8 places soient réservées en un temps record. Mais Éloïse compte bien renouveler l'expérience.

Pour la surfeuse, c'était important d'offrir une autre facette de son sport fétiche et d'offrir la possibilité de faire du "surf loisir". Et pour ça, elle a concocté un menu au petit ognons : "On ne va pas faire que du surf parce que je trouve que c'est bien de diversifier. Il y aura 5 cours de surfs, une analyse vidéo, un brunch, deux cours de yoga et une visite locale. C'est intéressant de lier le surf et le yoga par exemple parce que ça permet de faire un introspection où on prend le temps de s'étirer, de se poser,..."

J'ai envie de présenter les choses différemment - Éloïse Buffet

La bretonne précise que, si chacun est différent, elle a souvent observé une ambiance plus compétitrice chez les hommes : "Beaucoup sont axés sur la performance. Moi j'ai envie d'axer mes cours sur le plaisir, zéro pression. On est là pour passer un bon moment dans l'eau plutôt que de vouloir surfer la plus grosse vague ou d'aller mettre la plus grosse manœuvre."

Partager sa passion

Éloïse Buffet est généreuse, et elle souhaite avant tout partager et faire découvrir sa passion : "Ce que j'adore dans le surf c'est la sensation de détente, d'être coupé du reste monde quand on est dans l'eau. Et puis même si c'est un sport où on est tout seul sur la vague, ça reste un moment de partage ; on peut raconter aux autres la vague que l'on vient de prendre. Moi je suis toujours super contente d'aller dans l'eau !"

Les cours sont évidemment ouvert à toutes : "Dans mes cours il y a des personnes qui n'ont jamais surfer et d'autres qui glissent déjà bien. On a le matériel adapté à chacun pour que tout le monde puisse prendre du plaisir sur l'eau. En somme on peut venir même si on pense avoir passé l'âge d'apprendre à surfer !", conclut avec le sourire Éloïse.

Pratique :

• La Torche Surf School : https://www\.latorchesurfschool\.com/