À Lacanau, une association forme des bénévoles pour apprendre le surf aux malvoyants

Favoriser l'inclusion des malvoyants et non-voyants dans le surf, c'est l'objectif de l'association girondine See Surf . Depuis 10, elle organise des activités auprès des personnes souffrant de déficiences visuelles. Dimanche 14 mai, sur la plage centrale de Lacanau, une formation a été proposée aux nouveaux bénévoles pour les sensibiliser au handicap, et aux sensations des futures personnes qu'ils vont encadrer.

Dans la peau d'un malvoyant

Après avoir perçu des enseignements théoriques autour du handicap toute la matinée, les bénévoles sont enfin prêts à aller dans l'eau et monter sur la planche. Pour appréhender au mieux leur futur rôle d'accompagnateur, ils devront se glisser dans la peau d'un malvoyant : "C'est une formation donc aujourd'hui, le malvoyant sera une personne valide à qui on donnera des lunettes occultantes de manière à simuler une cécité. L'objectif c'est que chacun puisse vivre la glisse en mode aveugle", explique Patrick Pujol, le vice trésorier de l'association. En groupe, les dix nouveaux bénévoles s'apprêtent à franchir le pas. Des membres plus anciens de See Surf sont là pour chapeauter l'expérience.

Les bénévoles commencent par faire un tour dans l'eau sans la planche pour s'acclimater © Radio France - Hugo Deschamps

"Ça me permet de découvrir les sensations qu'ils ont"

"Ça doit être super impressionnant, j'appréhende mais en même temps, j'ai hâte de voir" lance Camille, quelques minutes avant de partir à l'eau. Elle a découvert l'initiative par sa belle-sœur, déjà membre de l'association : "Il y a la volonté d'accompagner sur les périodes où j'aurais le temps. Je pense que cet été on viendra en binôme pour accompagner les malvoyants". Même son de cloche pour Quentin, lui qui travaillait dans le social a à cœur d'aider à nouveau : "C'est une manière de joindre l'utile à l'agréable. En ayant déjà travaillé avec des personnes avec des handicaps, ça me permet de découvrir les sensations qu'ils ont".

Après une matinée théorique, les bénévoles passent à la pratique l'après-midi © Radio France - Hugo Deschamps

"C'était flippant, mais on s'y fait vite !"

Après les premières chutes dans les vagues, le groupe commence à s'habituer. Élia a même réussi à exécuter un "take off", le mouvement où le surfeur arrive à se lever sur sa planche, en l'espace de 20 minutes, avec les lunettes occultantes posées sur son nez : **"**Au début on entend beaucoup de bruit, ça va très vite, c'était flippant mais on s'y fait vite ! En plus, beaucoup de gens sont là donc c'est rassurant".

Au terme de cette journée, les bénévoles recevront une attestation de suivi de formation. Ils pourront ainsi participer aux futures sessions organisées avec les malvoyants et les prendre sous leur aile.