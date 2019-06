À Laval un très gros week-end de sports !!

Laval, France

Le week-end sportif en Mayenne sera marqué par deux événements d'ampleur dans la ville. Dès vendredi l'ASPTT Laval organise la coupe de France de volley-ball pour la catégorie des jeunes de 11 ans et samedi, une journée olympique avec des démonstrations de sports pas forcément connus aura lieu avenue Pierre de Coubertin (cela ne s'invente pas !).

150 volleyeurs

Répartis dans trois gymnases de la commune (Noémie Hamard, Constance Laisis et Jules Renard), entre 150 et 160 jeunes venus de toute la France vont disputer la coupe de France M11 de volley-ball, de vendredi à dimanche. Un événement majeur pour Margaux Tison agent de développement à l'ASPTT. "C'est une sacrée logistique. Tous les enfants sont logés au lycée agricole et se restaurent là-bas" explique-t-elle. Et malgré leur jeune âge, ces volleyeurs représentent l'avenir français de ce sport et ont un niveau de jeu plus qu'intéressant. "L'ASPTT est un club formateur dans sa section volley. On mise beaucoup sur les jeunes car ils nous permettent d'avoir des catégories séniors plus tard. Cela permet aussi à la ville d'être dynamique" poursuit Margaux Tison.

L'ombre des JO 2024

L'autre événement est organisé aussi par l'ASPTT Laval : une journée olympique samedi, baptisée Cultivons l'Olympisme. Le club fera découvrir plusieurs disciplines moins en vues comme le Floorball, le Touchtennis et le Kidisport (voir vidéo ci-dessous). L'ombre des JO 2024 planera (un peu) sur l'événement car la Mayenne a déposé officiellement son dossier de candidature pour l'accueil de sportifs et être centre d'entraînement.