A Limoges les jeunes passionnés de tennis ont la tête tournée vers Roland Garros

La Haute-Vienne et principalement Limoges font assurément la part belle au tennis. Dans l'ex capitale limousine on peut pratiquer la discipline à prix très abordables mais pendant deux semaines c'est surtout vers le tournoi de Roland Garros que tous les passionnés jeunes et moins jeunes ont la tête.

Haute-Vienne, France

"Pendant Roland Garros on pense tennis, on respire tennis et on a tous envie de prendre une raquette" des paroles exprimées avec ferveur par la présidente du comité de tennis de la Haute-Vienne Dominique Decoux qui sera d'ailleurs dans les tribunes de Roland Garros ce mardi avec le maire de Limoges.

Dans le département on compte plus de 4 200 licenciés dans une soixantaine de clubs et pour Dominique Decoux Roland Garros est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les clubs de la Haute-Vienne. Mais le tennis à Limoges c'est aussi l'opération "fête le mur" qui permet aux jeunes des quartiers prioritaires de pratiquer gratuitement le tennis et "aujourd'hui nous avons 4 jeunes qui grâce à cette opération ont intégré un club"explique la présidente du comité départemental. Et elle annonce fièrement que les finales nationales de fête le mur" se dérouleront à Limoges à la fin du mois de juin et que Yannick Noah sera là pour l'occasion.

"Tout le monde rêve un jour d'aller à Roland Garros" Camille, une jeune pratiquante du tennis à Limoges

Sur les courts de tennis à Limoges de nombreux enfants s’entraînent les mercredis comme Camille, Leila, Etienne ou Iban ... Ils ont entre 10 et 14 ans et certains ont commencé à tenir une raquette dés l'âge de 4 ans. Et beaucoup ne pensent qu'à une chose en ce moment : suivre le tournoi de Roland Garros. " A chaque fois que je regarde un match, ça me donne envie de jouer au tennis" confie Etienne. Et ses camarades renchérissent" j'adore voir des beaux matchs, de beaux joueurs". "J'aimerais un jour y aller comme ramasseur de balles, spectateur et pourquoi pas un jour comme joueur" Et Camille conclut comme une évidence "tout le monde rêve un jour d'aller à Roland Garros". Et après un petit sondage leurs favoris sont Nadal et Federer.