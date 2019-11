A Mamers, l'ouverture d'une section roller-hockey

Il est maintenant possible de pratiquer le roller-hockey dans le Nord Sarthe! Le Mamers Roller Sport vient d’ouvrir une section mixte. Le club ne comptait jusqu'à présent que deux activités : l'école de patinage et la compétition - course. Il propose désormais un sport collectif. Et ça démarre bien!

Mamers, France

C'est nouveau! Le Mamers Roller Sport vient d’ouvrir une section roller-hockey. Elle est mixte et accueille, en ce début novembre, quatorze joueurs, âgés de 8 à 50 ans. Le seul pré-requis pour rejoindre l'équipe est de savoir patiner en avant comme en arrière. Le reste s'apprend lors des entraînements hebdomadaires, explique Eric Hastain, le responsable de cette section : "des épreuves techniques : slaloms, jeux de palets. Et nous terminons chaque séance par des rencontres entre nous pour apprendre le jeu collectif".

Le petit frère du hockey sur glace!

Le roller- hockey est un sport cardio qui demande beaucoup d'endurance. Les joueurs sont au nombre de quatre en permanence sur le terrain, plus le gardien. Les rotations pour récupérer peuvent avoir lieu toutes les deux minutes, comme sur une patinoire, résume Eric Hastain : "c'est le petit frère du hockey sur glace. La seule différence est qu'au roller hockey, la charge est interdite. Ce sport est donc moins violent. Il est aussi plus tactique"

Inscriptions possibles toute l'année

Chaque joueur doit obligatoirement porter un équipement de près de trois kilos quel que soit son âge : gants, genouillères, coudières et casque avec grille. Le club a réalisé un achat groupé de matériel d'occasion pour une centaine d'euros par personne : trois fois moins cher que le neuf! Le Mamers Roller Sport ne comptait jusqu'à présent que deux activités : l'école de patinage et la compétition - course. Le président du club est satisfait de pouvoir désormais proposer une discipline collective. Il y avait un manque, estime Christophe Pierredon : "souvent les enfants font un à trois ans dans l'école de patinage puis arrêtent s'ils ne peuvent ou ne veulent intégrer la section compétition - course qui est très prenante". Cette nouvelle équipe de roller-hockey, plus ludique, accueille les nouveaux tout au long de la saison.

► Contact : mamersrs@gmail.com ou la page Facebook du Mamers Roller Sport.