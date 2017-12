A l'Académie des Héritiers de la Force, il est possible de suivre des cours de maniement du sabre laser. A la clé, devenir un maître Jedi et maîtriser l'art du combat tiré de la série "Star Wars".

Et si vous deveniez un maître Jedi ... ou un seigneur Sith ? La sortie du huitième film de la saga Star Wars pourrait donner quelques envies à certains. A Metz, à l'espace Belletanche, il est possible de prendre des cours de sabre laser.

Daniel Roy est instructeur d'escrime. Il accueille les jeunes "padawans" pour les former à l'art du sabre laser : "l'idée, ça n'est pas de se taper dessus à coup de tubes en plastique, mais bien de pratiquer un sport". Les bases du sabre laser proviennent de l'escrime. On commence par le placement : jambes fléchies, buste droit, et pied à 90°. Ensuite vient le poignet, les attaques circulaires ou les pointes pour défaire son ennemi. Aux plus forts d'entre nous, il reste à maîtriser la Force et ses pouvoirs insoupçonnés.

Maîtriser le sabre laser, c'est possible à Metz Copier

Le sabre laser, c'est une discipline à part entière et pas une rigolade : "C'est un vrai sport. D'abord, parce qu'on bouge ! Il faut bien s'échauffer, se délier les muscles et les articulations, avec quelqu'un qui s'y connait. Et à partir du moment où l'on rentre dans un assaut, si les appuis et les positions au sol ne sont pas maîtrisées, il y a un risque de blessure. Une foulure de la cheville, ça commence souvent comme ça". Il faut faire preuve de "mémoire musculaire" pour maîtriser le déplacement et pourquoi pas, plus tard, commencer la voltige et les saltos.

Etre un bon chevalier Jedi, c'est faire preuve de "rapidité et surtout d'explosivité, pour lancer des coups extrêmement vite". Et surtout, il faut lire l'adversaire pour "le forcer à faire ce qu'il ne veut pas qu'il fasse". Tout un programme.