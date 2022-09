A Montpellier, le stade Philippidès s'équipe d'une nouvelle piste d'athlétisme ultra moderne

Les licenciés des deux clubs d'athlétisme de Montpellier, le Montpellier Athletic Club et le Montpellier Athletic Méditerranée Métropole, risquent d'être ravis en rechaussant leurs baskets de course. Et pour cause, la piste d'entraînement du stade Philippidès au nord de Montpellier vient d'être totalement rénovée. Leur ancien terrain de jeu de 400 mètres, devenu usagé à cause de bosses ou de bulles d'air, laisse place à un revêtement bleu clair.

La piste était abîmée et a dû être rafraîchie avant le début des travaux. © Radio France - Rémi Surrans

Une nouvelle couche par-dessus l'ancienne

Ce sont les ouvriers de la société Polytan qui sont chargés de réembellir cette piste. Après avoir réparer ces bosses ou combler ces trous, ils ont entamé le gros du chantier. "On applique ce qu'on appelle un toping" explique Adrien Bachelet, employé de Polytan. "C'est un mélange de deux résines qui forment du polyuréthane, que l'on dispose sur l'ancien revêtement. On ajoute par-dessus des petits morceaux de caoutchouc appelés granulats, afin de créer une nouvelle couche".

Le mélange de deux résines s'effectuent dans un gros malaxeur pendant trois minutes. © Radio France - Rémi Surrans

Des balises magnétiques et une ceinture de capteurs sur l'athlète

Mais la principale nouveauté, c'est l'intégration de capteurs magnétiques qui vont enregistrer la performance des athlètes. En clair, ce système Smartracks se décompose en trois éléments. "Il y a des balises magnétiques disposées l'une en face de l'autre qui forment des portes invisibles afin de mesurer les temps de passage" détaille Jean-Pierre Bailly, directeur commercial de Polytan. "Une ceinture de capteurs appelés sensors (ressemblant à une clé USB) permet de récupérer les données au travers des portes qu’il aura franchis" ajoute-t-il. Pour les professionnels, un logiciel sophistiqué permet d'analyser l'ensemble de ces données.

Axer les séances d'entraînement différemment

Le coût total des travaux de réaménagement s'élèvent à 750 000 euros. Pour un outil forcément très intéressant pour les deux clubs d'athlétisme de la ville. "On était ravi d'apprendre l'existence de ce nouveau système" sourit Bastien Mandrou, directeur technique du Montpellier Athletic Club. "La piste en avait vraiment besoin. Cela va nous permettre d'axer nos séances d'entraînements différemment avec ce retour d'informations." Il n'y a pas que les licenciés des deux clubs montpelliérains qui pourront profiter de Smartracks. Les amateurs de course pourront tester ces appareils au stade Philippidès aux créneaux ouverts au public, à un niveau de données moins important. Il faudra encore attendre la mi-septembre, date où tout devrait être en état de marche.