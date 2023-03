À peine la saison terminée, le président de l'Hormadi parle bilan et perspectives et annonce un festival

La saison de ligue Magnus s'est terminée ce samedi 24 mars par une victoire à domicile de l'Hormadi 5 - 3 sur Nice. Le club de hockey sur glace d'Anglet n'a pas atteint son objectif de la saison qui était d'accéder aux play-offs mais son tout nouveau président Cédric Cazenabe, ( élu en novembre après des semaines de turbulence au club ) se veut résolument positif. Il s'est confié à France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : Une nouvelle année sans playoffs pour l'Hormadi, une déception?

Cédric Cazenabe : c’est toujours une déception parce que le but, c'est d'y aller. Néanmoins, il y a eu quand même de belles choses cette année. On a un entraîneur aujourd'hui qui est arrivé (Pierrick Rézard NDLR) qu'on a reconduit et ce qui est très agréable aujourd'hui, c'est qu’on voit nos jeunes en train de pousser. Oui, on est déçu de ne pas être aux play-offs, surtout pour quelques points. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, c'était une année de transition. Oui, on n'est pas aux play-offs, mais on a fait plus de points que les années passées. Donc il ne faut pas tout mettre à la poubelle. On le voit à la Barre, on voit que la patinoire est mieux remplie.

Cédric Cazenabe, nouveau président de l'Anglet Hormadi

Vous maintenez Pierrick Rézard, l’entraîneur (nommé en avril 2022) et le staff pour la saison prochaine. Pourquoi ce choix?

Tout simplement pour une continuité, parce qu'on voit le résultat : sur les points et auprès des jeunes joueurs, le rapprochement avec les U20 et les jeunes en général, la partie amateur. On voit des joueurs comme Baron, comme Larroque, comme Ranger et d'autres comme Kazarine, ce sont quand même de beaux espoirs. Il y a Schmidt qui nous a fait une belle saison. Il y a des hauts et des bas, mais c'est l'être humain et c'est beau ce que Pierrick a réussi à mettre en place. Changer d'entraîneur tous les ans, ce n'est pas ma philosophie.

Quand on se projette un petit peu sur la saison prochaine, quel sera le budget pour l'Hormadi? Quels moyens pour être compétitif dans ce championnat de Ligue Magnus?

Alors ça, c'est une très bonne question. Donner un budget comme ça (environ 1,2 millions d'euros cette année NDLR), c'est très compliqué. Néanmoins, il sera plus important que l'année dernière. Mais il faut savoir qu'on est sur une période de crise économique. Aujourd'hui, des partenaires s'en vont, on est sur deux ou trois. Il y en a qui arrivent aussi de belles, de belles entreprises et on va monter ce budget. On est déjà rassurés là-dessus. On réfléchit aussi à diversifier les revenus et les activités.

Ca veut dire quoi très concrètement ?

A chaque match, la patinoire est pleine (à 92%). Les partenaires sont là. Le but c’est de pouvoir faire du « win win », du « Gagnant gagnant ». On est parti sur l'humour tout simplement. On fait un comedy club. Dès l'année prochaine, cinq artistes viendront chaque mois au club house du club (70 personnes max). L’idée, c’est d’attirer un nouveau public à la patinoire. On se rend compte qu'il y a encore des gens qui connaissent pas la patinoire et qui ne connaissent pas le hockey. Or, quand les gens viennent voir un match de hockey, souvent, ils prennent un abonnement derrière ou ils viennent plusieurs fois dans l'année.

L’autre idée, c’est un festival de l'humour les 26, 27 et 28 mai, à la patinoire. On a déjà Baptiste le Caplain le 27 et Booder, le 28 ?????????????????????????????????????

La glace, le hockey, l'humour… quel est le rapport?

Techniquement, il n'y en a pas. On a quelques joueurs assez drôles, je ne donnerai pas les noms (sourire). Non, ça donne une notoriété au lieu. Il faut penser à une chose, c'est que la patinoire est vide à cette date. Il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Les joueurs sont au repos. Tout le monde est off. Ca peut faire rentrer une somme assez importante et de gros partenaires pour le club. Le festival s’appelle « La Barre de rire » .

Les deux têtes d'affiche du festival " La barre de rire" du 26 au 28 mai à la patinoire de la barre à Anglet

La saison n'est pas encore finie. Vous êtes arrivé à la présidence en novembre dernier, est ce que vous vous attendiez à vivre ces derniers mois comme vous les avez vécus ?

Non et oui, parce qu’il y avait beaucoup de choses à revoir et il y a eu du changement au bureau. Ca nous a permis d'avoir une stabilité administrative. On va être beaucoup plus sur les réseaux. On est passés au numérique avec une nouvelle application et la possibilité de discuter en temps réel.