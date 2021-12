A Rouen, comment prévenir les clusters dans les clubs de sport professionnel ?

Plusieurs matchs annulés à cause de cas covid : le virus mène la vie dure aux clubs de sports professionnels français. Ce week-end plusieurs matchs du boxing day de rugby ont dû être annulés. En handball, huit cas ont été détectés en équipe de France, à peine deux semaines avant le début de l'Euro.

En Seine-Maritime, les dragons de Rouen doivent eux aussi faire face aux cas de covid chez leurs adversaires. Le match de ligue Magnus contre Cergy-Pontoise, qui devait se dérouler ce mardi est reporté à cause de cas chez les Franciliens. La rencontre contre Bordeaux, ce dimanche, est également annulée, pour la même raison.

Comment éviter les clusters ?

Pour éviter que cela n'arrive trop régulièrement, comment nos clubs de sport professionnels normands font-ils pour limiter les risques?

Au Rouen Normandie Rugby, un protocole sanitaire spécifique a été mis en place par la ligue nationale de Rugby. "Pour toutes les séances de vidéo, c'est masque obligatoire parce que c'est un espace clos où les joueurs sont rapprochés, explique Maxime Jacquey, coordinateur sportif du club. Au niveau du repas, malheureusement, on n'a pas assez de place pour garder les distanciations mais au moins on essaye que la plage repas soit un peu plus étendue".

Pas de risque zéro

Pour limiter les risques, il explique aussi que tous les joueurs ont décidé de se vacciner. C'est aussi le cas au Rouen Métropole Basket. Dans ce cas, il n'y a pas de tests obligatoires à effectuer comme ça pouvait être le cas l'année dernière. En revanche, seuls les joueurs et les membres de l'équipe sont par exemple autorisés à rentrer à l'intérieur des vestiaires. Et malgré cela, le risque zéro n'existe pas. " C'est complètement impossible, explique Rémi Grégoire, référent covid du club de Pro B. Où alors il faudrait qu'on ait les joueurs tout le temps avec nous, qu'on les loge, qu'on les nourrisse etc...et encore on ne serait pas sûr à 100% non plus."

Pour l'instant, depuis le début de la saison, les deux clubs n'ont recensé aucun cas de covid, ni aucune annulation de match.