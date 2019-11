À Sens, les archers ciblent le championnat de France

Sens, France

Deux compétitions ont lieu ce week-end au gymnase Romain Rolland à Sens. La première concerne les plus jeunes entre 8 à 18 ans. Pour la plupart, ils vont découvrir l'ambiance d'une compétition. « D'ailleurs on n'appelle pas ça compétition pour ne pas mettre la pression aux plus jeunes, on parle plus de rencontre », raconte avec sourire Denis Gout, président de la Compagnie des Archers Senons.

Rendre ce sport populaire

« L'idée c'est de les mettre dans l'ambiance d'une vraie compétition mais il n'y a pas de véritable enjeu. Ils vont tirer à environ une dizaine de mètres sur les cibles », détaille Denis Gout. Une quarantaine de jeunes du département ont répondu présents à l'appel lancé par le président du club de tir à l'arc de Sens. Parmi eux, Héloïne, 9 ans participe pour la première fois à une compétition. « J'ai commencé le tir à l'arc l'année dernière, ça me permet de déstresser pour l'école et de rester calme », raconte la petite fille.

De l'autre côté, Keen a 12 ans. Et c'est en voyant son frère exercer cette discipline qu'il a décidé de s'y mettre, à son tour. « Après mon accident de boxe, je me suis mis au tir à l'arc, je ne connaissais pas du tout et j'aime le calme, la précision et le calcul », relate-t-il. De nombreux jeunes sont donc venus s'affronter et exceller dans la discipline. Un sport que tente de rendre populaire le président du club de tir à l'arc de Sens.

Quelques jeunes présents à Sens. © Radio France - Bradley De Souza

Le tir à l'arc produit des champions dans le département - Denis Gout, président de la Compagnie des Archers Senons

« Le tir à l'arc produit des champions dans le département avec Bérangère Schuh de Brienon dans un premier temps, championne de France maintes fois et médaillée de bronze aux JO de 2008 à Pékin. Puis ici à Sens avec Teddy Chastain, 18 ans et champion de France minime (15 ans, ndlr) qui est un moteur pour le club. Et un exemple pour les jeunes et moins jeunes à suivre », analyse Denis Gout, qui veut rendre ce sport populaire. « Puis on a aussi les Jeux olympiques qui sont une belle vitrine pour notre sport puisqu'il existe depuis la nuit des temps ».

Objectif : championnat de France

Dans un deuxième temps, une compétition est également organisée au gymnase Romain Rolland. Cette fois-ci pour les plus âgés. Une compétition qualificative pour les championnats de France salle qui auront lieu à Vittel dans les Vosges en février prochain. « On a quand même plus d'une centaine de compétiteurs venus du département et de la France pour cette compétition », souligne Denis Gout.

La compétition se poursuit ce dimanche. L'objectif est de cumuler le plus de points pour peut-être se qualifier pour le championnat de France les 21 et 23 février prochain.