A Soorts-Hossegor, une course dingue ce weekend : faire le tour du lac (6,7km) le plus de fois possible !

Soorts-Hossegor accueille une course inédite à partir de ce vendredi midi. Les coureurs devront faire le tour du lac le plus de fois possible, en ne mettant pas plus d'une heure à chaque fois pour réaliser la boucle. Le vainqueur sera le dernier à courir.

Le parcours de 6,7km est plat et sur un chemin de terre

C'est un défi complètement fou dans lequel vont se lancer une centaine de coureurs à partir de ce vendredi midi. Inscrits à la "backyard ultra", ils doivent faire le plus possible de tours du lac d'Hossegor en courant. La règle pour rester en course : courir les 6,706 km en moins d'une heure à chaque fois.

Une épreuve d'ultra-endurance

Le grand départ est donné à midi au Jaï Alaï, et c'est aussi l'arrivée de la boucle. Toutes les heures, la corne de brume retentit : tous les coureurs s'élancent alors à nouveau pour un nouveau tour, et ainsi de suite.

Ainsi, un concurrent qui fait le tour en 45 minutes repart en même temps que celui qui l'a couru en 55. Entre les deux, les coureurs peuvent se ravitailler et se reposer mais ils doivent repartir à l'heure pile.

On est éliminé quand on court une boucle en plus d'une heure, ou que l'on abandonne. Le vainqueur est le dernier à courir dans les délais.

Une course similaire à Pavilly (Seine-Maritime) en août - DR

La course peut durer 2 jours

Avec un départ fixé à la mi-journée, certains vont courir de nuit, avec une lampe frontale. Les organisateurs expliquent qu'ils tablent sur une course de près de 40 heures, soit 40x6,7km. Le recordman de France, Guillaume Calmettes, avec un record à 59 tours aux Etats-Unis, sera présent.

"Il va falloir courir lentement et se gérer", explique Justine, Landaise de 26 ans qui participera à ce type d'épreuve pour la première fois. Cette sportive aguerrie (course à pied et surf) espère "dépasser le marathon, les 42 km, donc environ 7 tours". Ce format inédit de course la séduit :