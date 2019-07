PHOTOS - A Tournon-sur-Rhône, le stade d’athlétisme porte à présent le nom de Kevin Mayer

Tournon-sur-Rhône, France

Entre la piste et le bac au sable du saut en longueur, Kevin Mayer distille ses conseils : "Tu t’accroches un peu trop à ta perche. Essaies de mieux t’appuyer." Les uns après les autres, les enfants sautent dans le sable, le plus loin possible, sous les yeux du champion du monde.

Le stade d'athlétisme de Tournon-sur-Rhône va porter le nom de Kevin Mayer. © Radio France - Victor Vasseur

Les enfants sont impressionnés. "C’est génial. On peut s’entraîner avec lui. On ne l’a presque jamais vu, c’est du bonheur" lâche l'un d'entre eux.

"Je me suis amélioré grâce à lui" assure un autre enfant, une casquette de Kevin Mayer sur la tête. "Ça motive pour continuer l’athlétisme et devenir aussi fort que lui après" poursuit une jeune adolescente.

"J’ai des racines ici et je ne les oublie pas"

Si les enfants participent à l’entraînement, au bord de la piste, il y a des parents, tout aussi heureux comme François. Il est originaire de Tournon et fan de Kevin Mayer : "C’est impressionnant et une grande fierté. Les enfants sont très motivés de la voir. Cela va encore plus les convaincre de poursuivre l’athlétisme." Ce père de famille est "ébloui comme un enfant de 10 ans qui voit un athlète de haut niveau."

Un stade d'athlétisme à son nom à Tournon, là où il a appris l'athlétisme, c'est une reconnaissance, mais pas seulement avoue Kevin Mayer : "Cela me rappelle les entraîneurs et tout ce que j’ai vécu ici. Cela me laisse un beau souvenir de ce stade maintenant que je m’entraîne à Montpellier. J’ai des racines ici et je ne les oublie pas." La prochaine compétition de Kevin Mayer, c'est vendredi, lors du meeting de Monaco

