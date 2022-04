À Tours, les jeunes patineurs rencontrent les champions olympiques et l'équipe de France

Une trentaine de jeunes licenciés ont pu poser des questions aux champions de France et champions olympiques, et quelques chanceuses ont même patiné en ouverture du gala de leurs idoles.

C'est un moment qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Philippine, Célestine et leurs copines ont chaussé les patins et elles tremblent d'excitation à l'idée de monter sur la glace auprès de Guillaume Cizeron, Gabriella Papadakis et de nombreux patineurs de l'équipe de France, de passage à Tours pour un gala ce jeudi 7 avril. "On est un peu stressé, mais trop excité", commence l'une. "Je vais leur dire qu'ils sont trop jolis !", renchérit l'autre.

De précieux conseils

Moi je vais leur dire qu'ils patinent trop bien et que je veux être comme eux quand je serai grande !

Une fois face à eux, la timidité prend le dessus, mais Célestine se lance, elle pose une question sur les pirouettes : "Comment ne pas avoir le tournis quand on tourne ?" Kevin Aymoz, champion de France de patinage artistique, lui répond : "Il faut fixer un point fixe !"

Danser avec les pros

Marie-Ly et Sarah, qui évoluent en Nationale 2 au club de Tours, ont la chance de patiner ce soir, en ouverture du gala des pros. Elles sont elles aussi ravies de l'échange. "On a la chance de les voir, d'habitude c'est souvent à la TV où on entend seulement parler d'eux. Là, c'est assez pratique car on peut avoir des conseils techniques pour nous améliorer après", explique Marie-Ly, 17 ans. Sarah renchérit :

C'est surtout un nouveau point de vue, qu'on n'a pas forcément avec nos entraineurs. Eux, ils sont encore dans le milieu donc ça ne peut nous aider à progresser.

Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis au rendez-vous

Plaisir partagé pour Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis. S'ils ne participent pas aux questions, deux petites patineuses leur offrent un cadeau. "Ça fait longtemps qu'on n'est plus entouré de petits jeunes comme ça. Ça fait du bien de voir la relève, de voir des gens qui sont vraiment au début de leur passion, peut être pour certains au début de leur carrière", explique Guillaume Cizeron.

On espère les inspirer et leur transmettre un peu de notre passion et de l'amour du sport.

Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, champions olympiques, lors du gala à la patinoire de Tours le 7 avril 2022. © Radio France - Juliette Geay

Plus de 2 000 spectateurs ont assisté au gala

Tous deux, comme l'ensemble des artistes présents, dont Brian Joubert et Philippe Candeloro, sont ravies de retourner durant cette tournée le public, après plusieurs années d'annulation à cause du Covid.

En tout, une trentaine de licenciés du club multi-patinage de Tours (CMPT) ont pu partagé ce moment privilégié avec les stars...Puis le public est entré à 20h pour profiter du gala. La salle était comble, plus de 2 000 billets ont été vendus. La tournée se poursuit jusqu'au 10 avril, et passera encore par Boulogne-Billancourt, Epinal et Besançon.