Abbeville affiche ses ambitions pour les Jeux de Paris 2024

Abbeville, était le temps d'un week-end, la capitale française du water-polo. La ville a accueilli pendant trois jours à l'Aqu'ABB, la Coupe de France, une compétition qui voit s'affronter les 8 meilleures équipes masculines, et 4 meilleures équipes féminines de France. Sur le plan sportif, peu de surprises, les ultra-favoris se sont imposés, que ce soit Marseille chez les hommes, ou Lille chez les femmes.

Mais tout ne se jouait pas dans les bassins, car l'événement avait valeur de test pour Abbeville, labellisée centre de préparation olympique en vue des Jeux 2024, et qui espère accueillir plusieurs délégations. Un test a visiblement été passé avec succès. Car une première délégation s'est décidée pour Abbeville, et non la moindre puisqu'il s'agit de l'équipe de France masculine de water-polo.

Plusieurs délégations déjà intéressées

Pour le président de la commission fédérale de water-polo, Benjamin Mercier, ce choix s'est imposé comme une évidence : "C'est un lieu où l'on se sent bien, c'est un équipement qui est moderne. Avec un gros avantage : c'est qu'on sera à 1h30 du site olympique. On avait considéré que c'était donc le site idéal".

Et les Français ne devraient pas être les seuls. D'après le maire d'Abbevile Pascal Demarthe, d'autres délégations sont sur le coup : "On a des touches, alors aujourd'hui on ne peut pas encore dire, se prononcer précisément... Mais nous sommes dans le catalogue olympique, et donc on a déjà eu des retours assez positifs de certaines nations qui pensent peut-être venir en base arrière ici à Abbeville".

La qualité des infrastructures mise en avant

Il faut dire qu'Abbeville possède deux très gros atouts. D'une part, la relative proximité avec Paris, et d'autre part la qualité de ses équipements au sein de l'Aqu'ABB. Pour le conseiller communautaire Arnaud Bihet, tout est réuni ici pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions : "On est labellisés "Centre de préparation olympique". On a _des infrastructures qui sont quand même assez exceptionnelles_, avec un bassin olympique de 50m, un autre bassin de 25m qui permet aux athlètes de s'échauffer, une salle de musculation qui a été modernisée. Donc tout a été mis en place pour que les choses se passent bien".

Une fierté pour la Communauté de communes de la Baie de Somme, qui attend grâce à cela des retombées économiques importantes pour la restauration et l'hôtellerie du territoire.