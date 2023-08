Aboubakar Fofana, un international états-unien au Valence Handball

Sa petite balle collante à la main, Aboubakar Fofana, 27 ans, possède déjà l'assurance des joueurs ayant eu plusieurs vies. Ce sportif est né aux États-Unis à Newark dans le New Jersey. À l'âge de 8 ans, il arrive en France et à ce moment-là, le handball n'était pas son sport de prédilection. "Je n'avais aucune affinité avec le hand. Je faisais du foot et je voulais faire du basket. C'est un professeur de sport à l'école qui m'a dirigé vers le handball. Ça m'a plu et j'y suis resté" raconte-t-il.

Grâce à ce professeur et son talent, il évolue au sein des équipes nationales jeunes des États-Unis. Plus tard il intègre le centre de formation de Bordeaux avant de débuter sa carrière professionnelle en 2017 à Nancy. "J'y suis resté pendant trois ans. Ensuite, j'ai joué à Angers, à Villeurbanne et même aux Pays-Bas" retrace Aboubakar Fofana.

En 2018, il obtient la nationalité française mais les règles de la Fédération internationale de handball lui permettent quand même de continuer de jouer pour les USA où il intègre l'équipe première. "Pour moi, c'était important de représenter ce pays au plus haut niveau" ajoute le handballeur.

Une Coupe du monde historique

Cette année, l'arrière gauche a même disputé la Coupe du monde de handball. Un championnat historique pour lui et sa sélection car les États-Unis ont remporté leur tout premier succès depuis leur première apparition, en 1964. Ils ont même mis fin à une série de 25 défaites en six tournois, le dernier remontant à 2001.

Dans cette rencontre historique face au Maroc, Aboubakar Fofana termine meilleur buteur du match. "La victoire m'a fait plaisir après finir meilleur marqueur, c'est anecdotique. Par contre, ce match a été l'aboutissement de sept années d'un gros travail personnel et collectif avec la sélection américaine" rapporte-t-il humblement.

Pendant la Coupe du monde de handball 2023, l'équipe des USA remporte même un deuxième match. "Nous aurions pu en gagner deux ou trois de plus. En tout cas pour la première fois, nous avons rivalisé avec les meilleures nations. Ce qui montre le progrès des USA en handball depuis dix ans" dépeint Aboubakar Fofana. À la fin du tournoi, sa sélection termine 20ème sur 32 équipes, soit le meilleur classement de l'histoire du pays.

Aujourd'hui, le néo-Valentinois arrive chez les Béliers avec deux missions : "solidifier la défense et ensuite j'espère apporter du danger en attaque, surtout sur les tirs de loin" dévoile l'international. Deux tâches qu'il devrait mettre en action dès ce soir contre Chambéry, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.