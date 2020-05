Aéromodélisme : un plan de reprise fédéral pour les 7 clubs de la Côte-d'Or

La Fédération Française d’Aéromodélisme a élaboré un plan de relance pour la pratique en plein air, les pratiques en intérieur n'étant toujours pas autorisées. Sur 2020 et 2021, la FFAM va notamment mobiliser 200.000 € dans ce plan et effectuer des dotations de matériel.

Les difficultés sanitaires et économiques liées à la crise qui touche notre pays ont lourdement impacté le monde du sport dans son ensemble. La sortie du confinement national a permis reprise de la pratique de nombreuses activités sportives dès le 11 mai 2020. La Fédération Française d’Aéromodélisme a élaboré un plan de relance pour la pratique en plein air dans le respect strict des recommandations ministérielles sur la distanciation sociale et les gestes barrières. Il est cependant à noter que les modalités de déconfinement préfectorales et locales restent prioritaires pour tous les clubs français dont les situés dans la Côte-d'Or.

Un plan de reprise raisonné de l’aéromodélisme

La FFAM regroupe cinq disciplines aériennes (vol libre, vol circulaire, vol radiocommandé, astromodélisme, mini aérostation) pratiquées par environ 22.000 licenciés au sein de 850 structures associatives réparties sur tout le territoire national. Le plan de reprise des activités extérieures a été élaboré afin d’accompagner ses clubs et pratiquants.

Pratique individuelle isolée et encadrement

L’aéromodélisme étant essentiellement une activité individuelle, le retour à une pratique raisonnée en extérieur est parfaitement envisageable.

L’appui des encadrants associatifs, détenteurs de titres de formation pour beaucoup, sera une garantie de la transmission et du respect des consignes : gestes barrières (port de masque, lunettes larges ou visières), respect de la distanciation, regroupement inférieur à 10 personnes, déplacement sur le lieu de pratique à moins de 100 km, et de préférence à deux maximum dans un véhicule, consulter en cas de symptômes.

La reprise graduelle sur les terrains de la fédération s’inscrit ainsi étroitement dans la possibilité de renouer avec une activité sportive pour les populations.

Un plan de relance dynamique et ambitieux

La majorité des fédérations sportives françaises a pris la décision de ne pas appliquer de ristournes sur les licences. Mais le confinement, concomitant avec le début de l’activité de la saison 2020, a éloigné les pratiquants des terrains. Les clubs aéromodélistes, piliers de notre sport, sont aujourd’hui fragilisés. La Fédération Française d’Aéromodélisme a donc élaboré une dynamique de relance dont bénéficieront tous les pratiquants et les structures, dans un esprit de démarche citoyenne où l’engagement de chacun sera essentiel. Pour inciter passionnés et néophytes à investir à nouveau les terrains, des mesures fortes sont d’ores et déjà actées.

Une opportunité durant l’été 2020 : découvrir l’aéromodélisme

Des passeports « post-Covid », gratuits du 1er juillet au 1er septembre pour les adultes non-licenciés, seront transformés en licence, au tarif « loisir », jusqu’au 31 décembre 2021. Ils ont pour vocation d’inciter le plus grand nombre à découvrir l’aéromodélisme.

L’aéromodélisme est aussi une activité adaptée, aux plus jeunes. Il leur ouvre un espace de créativité et de liberté débouchant sur une autonomie concrète de la pratique. Très présent dans l’environnement scolaire grâce aux conventions liant la FFAM à des écoles et collèges, ce sport offre l’opportunité aux enfants de pratiquer durant l’été, individuellement, une activité de plein air. Pour cela, les passeports scolaires se terminant fin juin seront prorogés jusqu’en septembre. La gratuité des licences cadets et juniors, en 2021, est une autre incitation à venir découvrir les nombreuses disciplines existantes.

Une solidarité mutualisée accrue auprès des clubs

Une aide financière sera dédiée afin de soutenir une rapide reprise de l’activité (aménagement de locaux, matériel d’entretien,…). La gratuité des cotisations des clubs versées à la FFAM et aux ligues d’aéromodélisme, pour 2021, dégagera des moyens financiers pouvant être fléchés vers les problématiques induites par le déconfinement. La FFAM effectuera également des dotations de matériel. Fournisseurs et fabricants français seront alors privilégiés afin de contribuer à la reprise économique nationale. Clubs et Ligues seront également incités à s’inscrire dans cette démarche citoyenne.

Les manifestations aéromodélistes sont nombreuses tout au long de l’année. Très sensibilisé à ce volet important au sein de la fédération, le Comité Directeur a décidé de la gratuité des frais d’inscription de compétitions ou rassemblements au calendrier fédéral 2021, ainsi que d’une dotation exceptionnelle de coupes et trophées.

Unis autour d’un nouveau challenge

Sur 2020 et 2021, la FFAM va mobiliser 200.000 € dans ce plan de relance. Outre le budget annuel de 350.000 € dédié aux clubs. Après huit semaines de confinement, la reprise des activités conduit à innover. Passée la phase de sécurisation, dirigeants, encadrants et bénévoles auront mis en place toutes les conditions pour revenir aux fondamentaux des entraînements et de la pratique. En dotant ses clubs, en soutenant ses licenciés, en incitant à la découverte de l’aéromodélisme, la FFAM a pour ambition de construire le socle d’une nouvelle dynamique innovante, solidaire, respectueuse des règles, empreinte des valeurs d’entraide, de tolérance et de partage qui font la beauté et la richesse du sport.