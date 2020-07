Affaire Boxberger : l'audience pour "empoisonnement" aura lieu le 17 décembre

Ophélie Claude-Boxberger et Alain Flaccus.

Le tribunal de Montbéliard a fixé jeudi au 17 décembre la date de l'audience pour juger Alain Flaccus, accusé d'empoisonnement par l'athlète Ophélie Claude-Boxberger, au cœur d'une rocambolesque affaire de dopage.

Il s'accuse puis fait volte-face

Ophélie Claude-Boxberger, spécialiste du 3.000 m steeple, a été contrôlée positive à l'EPO en septembre 2019. Son beau-père Alain Flaccus s'est lui-même accusé pendant plusieurs mois de lui avoir injecté par jalousie le produit à son insu, avant de faire brusquement volte-face la semaine dernière.

Une consignation de 5.000 euros

Ophélie Claude-Boxberger a porté plainte directement auprès du tribunal de Montbéliard pour empoisonnement contre Alain Flaccus.

Dans une audience purement technique ce jeudi, le tribunal a fixé un montant de consignation de 5.000 euros, que l'athlète doit déposer avant le 1er septembre pour que la procédure continue, et fixé l'audience au 17 décembre.

En l'absence des principaux protagonistes de l'affaire, le représentant de l'avocate d'Ophélie Claude-Boxberger Me Yannick Barré a jugé que cette citation directe avait pour intérêt "d'accélérer les choses car les procédures sont longues".

Empoisonnement ou prise d'EPO ? Enquête à Paris

En parallèle, une information judiciaire confiée aux juges d'instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris est ouverte depuis novembre, notamment pour trafic de produits dopants et administration de substance interdite. "On essaie de monter un contre-feu judiciaire", a asséné l'avocat de M. Flaccus Me Jean-Baptiste Euvrard.

"C'est une procédure qui est totalement désordonnée, inepte. J'attends même cette audience avec une certaine gourmandise." Alain Flaccus "a royalement servi de fusible jusqu'alors", a-t-il ajouté évoquant l'hypothèse que M. Flaccus se soit "sacrifié" pour protéger la carrière de l'athlète, dont il était le beau-père et premier entraîneur.

Ophélie Claude-Boxberger, suspendue provisoirement suite à son contrôle positif à l'EPO, attend par ailleurs sa convocation finale par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Elle risque quatre ans de suspension.